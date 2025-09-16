Cum a reacționat mama Ellei Vișan când a văzut scenele fierbinți cu ispita Teo: „Eu nu înțeleg, ție ți-a fost...”

Ella Vișan a făcut noi dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubirii. Fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 a fost aspru criticată, mai ales pentru momentele intime cu Teo Costache. Acum, blondina a mărturisit și cum a reacționat mama ei când a văzut scenele fierbinți la televizor.

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime. Scenele nu au fost văzute cu ochi buni de toată lumea. Unii telespectatori au criticat-o pe blondină, iar acum ea a povestit și reacția mamei sale.

Cum a reacționat mama Ellei Vișan când a văzut momentele intime cu Teo

În urma episodului în care a apărut sub influența alcoolului, Ella Vișan a mărturisit că se simte rușinată față de mama sa. Blondina are o relație specială cu cea care i-a dat viață și nu ar fi vrut ca aceasta să o vadă într-o astfel de ipostază.

Totuși, curiozitatea telespectatorilor a fost ce părere are mama fostei concurente despre momentele intime cu Teo Costache. Ei bine, recent, în cadrul unui interviu, Ella Vișan a mărturisit cum a reacționat femeia atunci când a văzut scenele fierbinți la televizor.

„Nu mai eram acel om sobru și cu coloană vertebrală care mă știa ea. Nu e un lucru rău să bei, dar pentru mine a fost o rușine ca ea să mă vadă așa. Iar în cealaltă ipostază, de-asta sunt aici, că și ea a fost în ipostaza asta, deci nu. A fost un moment pentru ea… nu greu să vadă că nu a văzut cine știe ce, adică nu a speriat-o palma (n.r. a lui Teo), să ne înțelegem, dar pentru ea a fost șocul că am avut curajul să o fac la televizor. Ea știa că sunt un om foarte curajos și chiar și ea a spus: «Eu nu înțeleg, ție ți-a fost frică că te vede o țară întreagă și eu beată, dar de asta nu ți-a fost frică?». Și i-am zis că nu, că de asta am fost super trează și super asumată și super conștientă”, a declarat Ella Vișan la Antena 1.

Citește și: Planurile de viitor s-au dus pe apa sâmbetei, dar Ella Vişan nu pierde timpul deloc! Unde s-a dus cu o zi înainte de nunta cu Andrei Lemnaru