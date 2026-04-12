Cum a reacționat soția lui Vali Vijelie, după ce a auzit pentru prima dată piesa ”Să iubești două femei”: ”Ce ai făcut, mă, ți-ai făcut melodie?”

De: Anca Chihaie 12/04/2026 | 14:39

Vali Vijelie a povestit cum a reacționat soția sa, Carmen, în momentul în care a ascultat pentru prima dată piesa „Să iubești două femei”. Artistul a spus că aceasta a fost surprinsă de mesajul melodiei și a avut o reacție spontană, punându-i chiar o întrebare directă, uimită de subiectul ales.

Invitat în emisiunea „Detectorul de minciuni” a lui Selly, cântărețul a recunoscut că momentul a fost unul memorabil în familie. Potrivit lui, Carmen a reacționat neașteptat la piesă, exprimându-și mirarea într-un mod amuzant, ceea ce a transformat situația într-o discuție relaxată între ei.

Vali Vijelie a povestit întâmplarea din care a luat naștere piesa „Să iubești două femei”, explicând că totul a pornit după o vizită la un prieten din Drăgășani, unde a avut loc o discuție care i-a inspirat versurile. Ulterior, în timp ce își cumpărase o mașină nouă, familia sa a avut un moment obișnuit, iar melodia ajunsese să fie redată în mașină fără ca el să fie prezent.

Într-o situație aparent banală de zi cu zi, în timp ce soția sa mergea la piață împreună cu fiica, CD-ul cu piesa era pornit în mașină. La întoarcere, artistul, care dormea, a fost trezit de reacția soției, surprinsă de faptul că noua melodie reflecta un subiect neașteptat, legat chiar de titlul piesei.

„Am fost la prietenul meu Pește, la Drăgășani și era un băiat acolo și am mai schimbat o parte și așa a ieșit melodia. Frumusețea e alta, tocmai îmi cumpărasem o mașină nouă și Carmen pleca la piață și fata a spus „mami, merg și eu cu tine” și de câte ori urca fata în mașină dădea drumu. Și când a dat drumu era CD în mașină „Să iubești două femei”. Eu dormeam. Când s-a întors de la piață, eu dormeam. Ea deschide ușa ușor să vadă dacă m-am trezit și deschid ochii și-mi spune „Ce ai făcut, ți-ai făcut melodie?”, a povestit Vali Vijelie despre piesa celebră.

