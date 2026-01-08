Acasă » Știri » Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 11:14
Vali Vijelie a plecat în vacanță cu soția sa, Carmen / Sursa foto: Facebook
Vali Vijelie a început anul cu o vacanță alături de soția sa, Carmen, cunoscută și drept „mama la copii”. Destinația aleasă a fost Bali, o destinație de top care atrage milioane de turiști anual. Cei doi au împărtășit pe rețelele de socializare numeroase fotografii din călătorie, în care apar împreună, zâmbind și relaxați.

Vali Vijelie și soția sa, Carmen, sunt împreună de aproape 28 de ani, construind un cuplu solid, deși nu lipsit de momente dificile. La începutul acestui an, cei doi și-au plecat într-o vacanță în Bali, fugind de vremea extremă din țară. Soția manelistului este activă pe rețelele de socializare și a postat mai multe fotografii din călătorie, arătând ce activități desfășoară și cât de bine se simte.

Pentru această vacanță, cuplul a decis să profite de timp împreună și să se distreze alături de întreaga familie, creând amintiri de neuitat și bucurându-se de momente de relaxare și voie bună în paradisul tropical, unde temperaturile sunt mult mai plăcute decât în România.

Cuplul a trecut și prin momente tensionate, inclusiv un episod de infidelitate al lui Vali Vijelie, pe care Carmen a ales să îl treacă cu vederea. Totuși, în aprilie 2024, după ce paparazzi l-au surprins în ipostaze controversate cu o altă femeie, soția sa a decis să pună capăt căsniciei de 21 de ani, după 26 de ani de relație.

Sursa foto: Tiktok

Câți copii are Vali Vijelie

Vali Vijelie are patru copii: doi din prima sa relație și doi din căsnicia actuală. Din mariajul cu soția sa, Carmen, artistul are o fată și un băiat, iar din relațiile anterioare sunt doi băieți.

Manelistul a povestit că, deși a avut relații mai devreme în viață, căsătoria adevărată și de durată a fost doar cu actuala soție, alături de care este de aproape trei decenii.

„Prima dată când m-am căsătorit aveam 19 ani. Nu că m-am căsătorit, vorbeam cu o fată. Nu am fost căsătorit, căsătorit am fost cu o singură femeie. Cati și Nuțu sunt cu soția mea, Carmen. Florin este cu Mioara, iar Rafi este cu Geta. Cu Carmen sunt de 27 de ani.
Nu am fost căsătorit cu nicio femeie, doar cu Carmen, dar pe copii i-am recunoscut. Sunt copiii mei, copiii mei nu au nicio vină. Eu am o problemă ca copiii mei să se ducă la muncă, să muncească, asta este problema. Primele două relații nu au mers, așa a fost să fie. Cine a fost de vină nu mai contează. N-a fost să fie, asta a fost’, a spus Vali Vijelie, în podcastul „Povești de film, cu Mara Bănică’.

