Cum a reușit Carmen de la Sălciua să dea jos 7 kilograme. Fanii au observat transformarea: ”Sunt un pic epuizată, dar îmi revin”

Carmen de la Sălciua și-a surprins fanii cu o schimbare vizibilă de siluetă, după ce a reușit să slăbească 7 kilograme într-un timp relativ scurt. Admiratorii au observat imediat transformarea artistei și au început să o întrebe care este secretul ei. Cântăreața nu a ezitat să răspundă și a explicat că a făcut câteva modificări simple, dar importante, în alimentația sa.

Cântăreața a dezvăluit secretul transformării sale, după ce a reușit să slăbească câteva kilograme într-un timp scurt, trecând de la 66 la 59 de kilograme. Artista a mărturisit că schimbările au venit în urma unui program riguros de alimentație și sport, care, deși a fost destul de solicitant, i-a adus rezultatele dorite.

Ce schimbări a făcut Carmen de la Sălciua pentru a slăbi

Cântăreața a explicat că a renunțat complet la dulciuri, pâine, produse de patiserie și carbohidrați, alegând în schimb să consume multe lichide. Mai mult, rutina zilnică de mișcare a jucat un rol esențial. Carmen le-a transmis fanilor care i-au scris curioși că fiecare organism reacționează diferit, dar în cazul ei determinarea și consecvența au făcut diferența.

„Sunt un pic epuizată, dar îmi revin pentru că mă ajută foarte mult banda asta de alergat. Am primit foarte multe mesaje de la voi în deosebit de la doamne și domnișoare despre cum am reușit să slăbesc atâtea kilograme. Am avut 66 de kg și am slăbit. În momentul ăsta am 59, foarte mult. Mă bucur pentru că am fost foarte, foarte drastică cu programul meu de alimentație și cu programul meu de sport. Am renunțat la dulciuri, am renunțat la pâine la foietaje care mie, personal, îmi plăceau foarte mult, la carbohidrați și consum foarte multe lichide”, a povestit Carmen de la Sălciua pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua a pus accent și pe sport

Carmen de la Sălciua le-a transmis admiratoarelor sale că rezultatele nu vin peste noapte, ci necesită voință, perseverență și o motivație constantă. Chiar dacă nu întotdeauna a avut energie pentru antrenamente lungi, a alergat zilnic cel puțin 20 de minute pe bandă, considerând acest obicei „cireașa de pe tort”.

„Eu cred că cireașa de pe tort o constituit faptul că am alergat pe bandă în fiecare zi. Nu fiecare zi câte 40-50 de minute pentru că nu aveam energia necesară, dar 20 de minute minim alerg în fiecare zi pe bandă ăsta. E secretul pentru cele care m-ați întrebat și la mine așa a funcționat. Bănuiesc că fiecare organism e diferit și la fiecare funcționează altceva. Pe linia asta m-a ajutat foarte mult”, a mai spus cântăreața.

