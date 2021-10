Sânziana Buruiană dezvăluie cum este viața de mămică de fete! Fosta asistentă TV a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, totul despre venirea pe lume a celei de-a doua fiice, dar și care este cea mai mare bucurie pe care i-a făcut-o micuța, recent. De asemenea, Sânzi a răspuns la cea mai incomodă întrebare: este o mamă disperată sau una extrem de relaxată? Avem și multe alte declarații despre cine o ajută pe vedetă în provocările de zi cu zi!

Cine spune că viața de mămică este ușoară, cu siguranță nu a trecut printr-o asemenea etapă! E greu să ai un copil, dar atunci când ai doi, lucrurile se complică. Cu toate acestea, Sânziana Buruiană face față cu brio tuturor provocărilor din viața ei. În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, blondina a povestit că fiica ei cea mică a făcut primii pași și chiar a rostit deja primele cuvinte, ceea ce i-a adus o bucurie enormă în suflet.

Sânziana Buruiană are două fete frumușele foc, dar și cumințele. Sânzi ne-a mai povestit că are parte de ajutorul Izabelei, fetița ei cea mare și, acum, la cel de-al doilea copil, este mult mai relaxată. Dați PLAY pentru declarațiile exclusive ale fostei asistente TV.

