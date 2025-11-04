Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”

De ceva timp, Emily Burghelea este internată la o clinică specială pentru mămici. Blondina se confruntă cu mai multe probleme, iar cei de acolo o ajută să le rezolve pe toate. Acum, printre procedurile pe care le face, vedeta a fost nevoită să își pună abdomenul în ‘gips’. Cum arată burtica influencerei, după cea de-a treia naștere?

De curând, Emily Burghelea a devenit mămică pentru a treia oară. În data de 13 octombrie, aceasta a adus pe lume o fetiță care a completat perfect tabloul de familie. Însă, perioadă de după naștere nu este una ușoară pentru vedetă. Recent, aceasta le-a recunoscut fanilor că trece prin momente dificile.

Se pare că, după ce și-a adus pe lume fiecare copil, Emily Burghelea s-a confruntat cu depresia postnatală. La fel se întâmplă și de această dată, iar pe lângă asta au mai apărut și alte probleme de sănătate. Iar pentru a le rezolva pe toate, blondina a mers la o clinică specială pentru mămici, unde va sta timp de o lună.

Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere

Una dintre problemele cu care se confruntă Emily Burghelea este displazia abdominală. Aceasta este o separare a mușchilor drepți abdominali, cel mai des întâlnită la femeile însărcinate sau după naștere. Iar pentru a rezolva problema, cei de la clinică i-au pus abdomenul în ‘gips’.

Nu este vorba despre un ‘gips’ propriu zis. Însă, în fiecare zi, Emily Burghelea trebuie să stea înfășurată în niște bandaje extrem de strânse și să stea cu ele timp de opt ore. Procedeul nu este deloc unul prea plăcut, iar blondina le-a arătat și fanilor din mediul online prin ce trece.

„După cinci zile o să vedem rezultatele magice! Și da, trebuie să port ‘gipsul’ cinci zile consecutiv, câte opt ore pentru displazie abdominală”, a spus Emily Burghelea.

Însă, purtarea acestui ‘gips’ nu este deloc ușoară. Influencerița a mai împărtășit cu fanii ei că astăzi a rezistat doar două ore din cele opt. Însă nu se descurajează și o să facă tratamentul în continuare!

