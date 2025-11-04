Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux!

De mai bine de o săptămână, Monica Gabor se află în România. Deși mulți se așteptau ca aceasta să îl viziteze și pe Irinel Columbeanu, se pare că până acum nu a ajuns la el. Dar nici nu a pierdut vremea! După ce a făcut furori la un eveniment monden, a mers la o întâlnire cu sora ei Alina. Cum arată acum cea mai mare dintre surorile Gabor?

Așa cum spuneam, de câteva zile Monica Gabor se află în România. Deși a încercat să nu atragă atenția, aceasta a participat la un eveniment monden la Sala Palatului, iar toate privirile au fost ațintite asupra ei. Acum, mama Irinucăi a mai bifat încă o apariție: de data aceasta, la un local de lux din Capitală.

Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor

Cum se află în România, Monica Gabor nu putea să rateze o întâlnire și cu sora ei mai mare, Alina. De-a lungul timpului, aceasta a preferat să fie o prezență discretă și a stat departe de lumina reflectoarelor.

Alina Gabor locuiește în Bacău, orașul natal, alături de familia ei. Însă, recent, a venit în București pentru a se întâlni cu sora ei. Revederea a fost una cu emoții. Cele două au marcat o ieșire în oraș și au petrecut câteva ore bune într-un local de lux.

Monica Gabor a imortalizat întâlnirea cu sora ei cu mai multe fotografii, pe care ulterior le-a distribuit în mediul online. Pozele au fost însoțite și de câteva cuvinte de laudă la adresa Alinei, pe care Monica Gabor o descrie drept „sora noastră mai înțeleaptă”.

„Alina, sora noastră mai înțeleaptă. O parte părinte, o parte cea mai bună prietenă și mereu o parte din inimile noastre”, a scris Monica Gabor, pe Instagram.

Din imaginile din mediul online se vede că Alina nu s-a schimbat prea mult în ultimii ani. Cele două surori au mai fost însoțite și de o bună prietenă, iar toate au depănat amintiri și s-au distrat pe cinste una în compania celeilalte.

Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”

Foto: Instagram