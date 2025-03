Cum arată Aduța, noua iubită a lui Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii. Cei doi îndrăgostiți au plecat în vacanță!

Romeo Vasiloni nu a avut prea mare noroc în dragoste până acum, iar relațiile lui nu au funcționat. Ei bine, acum fosta ispită masculină de la Insula Iubirii și-a găsit o nouă iubită. De această dată, idila pare să fie una foarte serioasă. Cei doi au plecat și în vacanță pentru a petrece mai mult timp împreună. Află, în articol, cine i-a furat inima bărbatului!

Romeo Vasiloni a devenit cunoscut după participarea sa la Insula Iubirii. În emisiune, fosta ispită de la Insula Iubirii a spus de mai multe ori că nu exclude posibilitatea de a-și găsi jumătatea acolo, însă nu a avut noroc. Totuși, a întâlnit pe cineva în afara show-ului de la Antena 1.

Romeo Vasiloni și-a găsit fericirea alături de noua sa iubită, o brunetă frumoasă din Constanța, pe nume Aduța. Bărbatul a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că relația este la început, însă entuziasmul era la cote maxime.

Atunci cei doi nu se afișaseră împreună, dar acum fosta ispită de la Insula Iubirii a publicat prima imagine cu iubita sa. Cei doi au plecat într-o vacanță de vis în Alicante, Spania. Romeo și Aduța se bucură de momente frumoase.

Aduța pare să îndeplinească cerințele lui Romeo Vasiloni. În trecut, bărbatul a mărturisit că îi plac brunetele. De asemenea, fosta ispită de la Antena 1 a vorbit și despre calitățile pe care își dorește să le aibă femeia din viața lui.

Romeo Vasiloni a fost într-o relație cu Beatrice Ungureanu, cunoscută sub numele de Bettyshor. Cei doi și-au asumat idila în luna mai a anului trecut. Atunci, ei au dezvăluit că i-a unit pasiunea pentru galele MMA, context în care s-au și cunoscut!

„Ne-am cunoscut la prima conferință de presă RXF și i-am dat follow, mi-a dat follow, am început să vorbim, am ieșit la o primă întâlnire. Am ieșit pe role! Pe role și-n parc! Eu am invitat-o la o cafenea, dar a zis să facem ceva mai altfel și mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost cea mai frumoasă primă întâlnire pe care am avut-o!”, a declarat ispita de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.