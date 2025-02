NU E BANC! Cum a apărut îmbrăcată Bettyshor, luptătoarea din RXF, pe pârtie. Internauții au crezut că nu văd bine!

Beatrice Ungureanu, cunoscută pe rețelele de socializare drept Bettyshor, a făcut furori pe o pârtie din Sinaia. Tânăra a sfidat temperaturile scăzute și a renunțat la haine. Luptătoarea RXF s-a filmat și a făcut imaginile publice, iar internauții au crezut că nu văd bine.

Beatrice Ungureanu este luptătoare MMA, iar în luna mai a fost în centrul unei mari controverse. Mai exact, ea este una dintre femeile bătute de „Perversul de pe Târgu Ocna” în lupta RXF. De asemenea, tânăra a atras atenția asupra de nenumărate ori, iar acum a ajuns din nou în centrul atenției. Bettyshor s-a filmat pe o pârtie din Sinaia într-o ipostază incendiară. Imaginile au ajuns imediat virale pe internet.

Bettyshor a reușit să se facă remarcată în mediul online, acolo unde a adunat peste 100.000 de urmăritori. De-a lungul timpului, a fost de mai multe ori în centrul atenției, iar de această dată imaginile cu ea au făcut înconjurul internetului.

Luptătoarea RXF s-a filmat în timp ce se afla la schi într-o ținută sumară. Tânăra a renunțat complet la hainele de iarnă și a mers pe pârtie în costum de baie decupat, sfidând frigul și temperaturile scăzute.

Imaginile incendiare au adunat zeci de mii de reacții în doar câteva ore. În timp ce unii internauți au felicitat-o pentru curajul său, alții au făcut glume precizând că „bărbații au dat ZOOM” pentru a analiza mai bine filmulețul.

Beatrice Ungureanu a fost într-o relație și cu Romeo Vasiloni. Cei doi și-au asumat idila în luna mai a anului trecut. Atunci, ei au dezvăluit că i-a unit pasiunea pentru galele MMA, context în care s-au și cunoscut!

„Ne-am cunoscut la prima conferință de presă RXF și i-am dat follow, mi-a dat follow, am început să vorbim, am ieșit la o primă întâlnire. Am ieșit pe role! Pe role și-n parc! Eu am invitat-o la o cafenea, dar a zis să facem ceva mai altfel și mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost cea mai frumoasă primă întâlnire pe care am avut-o!”, a declarat ispita de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.