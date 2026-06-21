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Cum arată casa Adinei Alberts. Detaliul care a atras atenția!

De: Elisa Tîrgovățu 21/06/2026 | 06:40
Cum arată casa Adinei Alberts. Detaliul care a atras atenția!
Imagine rară din interiorul casei Adinei Alberts. Detaliul care a atras atenția / Sursa foto: Social media
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Cunoscută pentru activitatea sa intensă și pentru prezența constantă în spațiul public, Adina Alberts le-a oferit fanilor o perspectivă mai puțin obișnuită asupra vieții sale personale. Ea a publicat o fotografie realizată chiar în locuința sa. Medicul a dezvăluit un colț elegant al casei în care își petrece timpul liber.

Îmbrăcată într-o ținută rafinată, Adina Alberts a ales să transmită un mesaj despre echilibrul dintre carieră și momentele dedicate relaxării. Decorul atent amenajat și atmosfera caldă din locuință au atras imediat atenția urmăritorilor.

Aceștia au putut vedea o latură mai puțin expusă a celei supranumite de mulți „chirurgul vedetelor”. Imaginea oferă astfel o incursiune rară în universul personal al acesteia și în spațiul pe care îl numește acasă.

Adina Alberts, apariție într-un decor modern

Activă pe rețelele de socializare și apreciată pentru deschiderea cu care își ține urmăritorii la curent atât cu proiectele profesionale, cât și cu aspecte din viața personală, Adina Alberts a postat recent o imagine surprinsă în interiorul locuinței sale. Fotografia, realizată în zona de living a casei în care trăiește alături de soțul său, omul de afaceri Viorel Cataramă, le-a oferit fanilor o privire rară asupra spațiului intim al familiei.

Imaginea a fost realizată într-un spațiu amenajat cu bun gust, unde elementele moderne se îmbină armonios. Pentru această apariție, Adina Alberts a mizat pe o ținută elegantă, menită să îi evidențieze stilul rafinat și prezența impecabilă. Medicul specialist în chirurgie plastică a ales să poarte o rochie neagră cu un croi feminin. Ținuta a fost completată de o pereche de sandale argintii cu toc, care au adăugat un plus de eleganță.

Sursa foto: Social media

Adina Alberts se desprinde periodic de ritmul alert al vieții cotidiene

Mesajul care a însoțit fotografia a mers dincolo de aspectul vizual al imaginii și a transmis o reflecție despre echilibrul personal. Adina Alberts a vorbit despre importanța momentelor dedicate propriei persoane, subliniind că, în mijlocul responsabilităților zilnice și al unui program solicitant, este esențial să găsim timp pentru relaxare și reîncărcarea bateriilor.

Prin această postare, medicul a încurajat ideea de a încetini din când în când ritmul și de a acorda atenție stării de bine, amintind că perioadele de odihnă și reconectare sunt la fel de importante precum activitatea profesională și obiectivele de zi cu zi.

„Ador să fac o pauză. Să îmbrac acea rochie care e fericită că mă cuprinde. Care îmi amintește că sunt mai mult decât agenda mea. Să invităm câțiva prieteni dragi. Să râdem domol. Să ciocnim un pahar.

Pentru că între responsabilități, proiecte și ambiții, există un adevăr de care trebuie să fim conștienți mereu: Să nu uităm să trăim pentru noi!”, a scris Adina Alberts pe rețelele sociale.

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