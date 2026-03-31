Cum arată casa în care Codruța Filip și Valentin Sanfira au locuit pe timpul căsătoriei? Imagini rare

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după trei ani de căsnicie. Aceștia au avut o relație de peste opt ani, iar vestea că au divorțat a șocat pe toată lumea. Cei doi au dus o viață de vis, iar casa în care au locuit în acești ani arată incredibil.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format un cuplu mai bine de opt ani. Nimeni nu s-a gândit că relația lor va ajunge la sfârșit, mai ales că păreau foarte apropiați, ba mai mult că duceau o viață lipsită de griji. În urma divorțului, cei doi au lăsat în spate o avere uriașă. Din banii pe care îi făceau amândoi din cântările pe care le aveau mergeau adesea în locuința pe care au amenajat-o și în care s-au mutat înainte de a face pasul cel mare de a-și uni destinele. Totuși, pare că asta nu i-a oprit să pună capăt poveștii lor de iubire, astfel că cea care a anunțat separarea a fost chiar Codruța.

Cum arată locuința Codruței Filip și a lui Valentin Sanfira

Casa în care au locuit Codruța și Valentin în timpul căsniciei se află în apropiere de București. Aceștia au amenajat-o după bunul plac și s-au mutat acolo chiar înainte de căsătorie. De-a lungul timpului, cei doi au postat pe rețelele de socializare diferite poze din mai multe unghiuri ale locuinței. În acest mod, urmăritorii s-au putut bucura și ei de reușita celor doi.

Casa este spațioasă, astfel încât ambii parteneri de atunci să își construiască un loc în care să își petreacă timpul așa cum își doresc. Terasele imense, priveliștea superbă și luminoasă, candelabre de mari dimensiuni, spații mari – așa arată o parte din locuința pe care au numit-o acasă mai bine de trei ani. Livingul este la fel de spațios, dar există și un loc special amenajat pentru a lua masa. Decorul pe care l-au ales Codruța și Valentin denotă luxul, dar în același timp un loc în care te poți simți acasă.

Acum ceva timp, Valentin Sanfira a postat pe rețelele de socializare o poză prin care arăta că savurează o cafea și se bucură de priveliștea pe care i-o oferă curtea sa.

Așa se aud păsările dimineața în curte! Nu uitați să vă faceți Rai din ce aveți. Zi frumoasă!, a adăugat artistul lângă fotografie.

