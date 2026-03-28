Codruța Filip, mesaj subliminal după divorțul de Valentin Sanfira: „Nicio ploaie sau furtună..” Ce îi transmite fostul ei soț

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira pare să fi deschis o nouă etapă în care cei doi comunică mai mult prin aluzii decât prin cuvinte directe. Deși au declarat că au ales să meargă pe drumuri separate cu respect reciproc, atmosfera de pe rețelele sociale spune o poveste diferită.

Atât Codruța, cât și Valentin postează mesaje încărcate de subînțeles, iar publicul a început să observe un adevărat schimb de „săgeți” emoționale, purtat în văzul tuturor.

Codruța Filip, mesaj subliminal după divorțul de Valentin Sanfira

În timp ce fanii încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat între ei, Codruța Filip a atras atenția cu o postare aparent luminoasă, dar care, în contextul divorțului, capătă o greutate aparte.

Artista a distribuit pe Facebook o piesă și a adăugat mesajul:

„Nicio ploaie sau furtună nu udă inima bună! Zi frumoasă!”.

Un text scurt, dar suficient pentru ca urmăritorii să interpreteze că artista încearcă să transmită că, indiferent de turbulențe, ea rămâne puternică și cu sufletul curat.

În paralel, Valentin Sanfira pare să răspundă în propriul stil, tot prin versuri și stări împărtășite online. Artistul a publicat recent un story în care apare singur, iar pe fundal se aud versuri despre pierdere și dezamăgire:

„Când se face 12:00 fix Am să ridic un pahar Pentru tot ce mi-a fost scris Și dulce, dar și amar Încă unul pentru toți Cei ce m-au lăsat”.

Ce îi transmite fostul ei soț

Postarea a fost imediat interpretată ca o reflecție asupra momentului dificil prin care trece, dar și ca un posibil răspuns la mesajele Codruței.

Nu este prima oară când Sanfira folosește muzica pentru a transmite trăiri personale. În trecut, când numele lui era asociat cu Cosmina Adam, artistul a distribuit melodia „Te-ai aruncat la altu-n brațe”, însoțită de declarația:

„Am fost întrebat dacă chiar am trăit în realitate ce cânt… răspund cu sinceritate …DA!”. Atunci, publicul a văzut în acea postare o confesiune mascată.

Acum, situația pare să se repete, doar că într-un context mult mai sensibil. De partea cealaltă, Codruța nu s-a limitat la mesajul optimist. În urmă cu câteva zile, ea a repostat un text care a stârnit reacții puternice:

„Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”.

Fără să ofere explicații, artista a lăsat loc interpretărilor, iar publicul a făcut imediat legătura cu fostul ei soț, mai ales în contextul postărilor lui melancolice.

