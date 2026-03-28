În brațele cui și-a găsit Codruța Filip alinarea, după divorțul de Valentin Sanfira: ”Sprijinul meu!”

De: David Ioan 28/03/2026 | 21:51
În timp ce vestea divorțului dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să circule în lumea mondenă, artista a ales să transmită un mesaj profund personal printr-o singură fotografie.

Într-o perioadă încărcată emoțional, Codruța și-a găsit alinarea în brațele părinților ei, iar imaginea postată recent pe rețelele sociale a devenit rapid virală.

În braţele cui şi-a găsit Codruţa Filip alinarea, după divorţul de Valentin Sanfira

În fotografie, artista apare strâns lipită de mama și tatăl ei, iar mesajul care însoțește imaginea este simplu și puternic:

“Sprijinul meu! Vă iubesc!”.

Totodată, un detaliu vizibil în cadru a atras imediat atenția: Codruța nu mai poartă verigheta, semn clar că a închis definitiv capitolul mariajului.

Această apariție vine într-un moment în care publicul încă procesează vestea despărțirii. Codruța Filip și Valentin Sanfira au format un cuplu timp de aproape opt ani, fiind considerați un exemplu de discreție și stabilitate în showbiz. În 2022, cei doi s-au căsătorit, iar relația lor părea una solidă, lipsită de scandaluri. Tocmai de aceea, anunțul separării a surprins pe toată lumea.

Cântăreaţa a fost surprinsă fără verighetă în perioada recentă

Totuși, anumite detalii observate în ultima perioadă au ridicat semne de întrebare. Potrivit informațiilor apărute, Codruța nu ar mai fi purtat verigheta încă din 16 martie, un gest care a alimentat speculațiile privind o ruptură deja consumată în privat.

Absența simbolului căsătoriei a fost interpretată ca o dovadă că despărțirea nu a fost una bruscă, ci rezultatul unui proces început cu ceva timp înainte de confirmarea oficială.

Totodată, artista a clarificat situația într-o declarație pentru CANCAN.RO:

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”.

