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Cum arată casa spectaculoasă a lui Can Yaman din Italia, cu piscină infinity? Imagini rare

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 07:40
Cum arată casa spectaculoasă a lui Can Yaman din Italia, cu piscină infinity? Imagini rare
Cum arată casa lui Can Yaman/ sursă foto: Profimedia
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Can Yaman duce o viață lipsită de griji. Actorul turc s-a stabilit la Roma, Italia, acolo unde locuiește într-o vilă de lux. Are trei etaje, este spațioasă, luminoasă, iar designul reflectă perfect stilul sofisticat al bărbatului. Biblioteca uriașă și piscina sunt câteva elemente cu care se mândrește frecvent în mediul online.

Can Yaman este unul dintre cei mai cunoscuți actori turci. El are 36 de ani, iar pe lângă cariera de succes în lumea cinematografică este un foarte bun avocat și model. Acesta a stârnit controverse la începutul acestui an, atunci când a fost arestat, după ce s-au găsit asupra lui narcotice. La scurt timp, a fost eliberat, iar acum se bucură de libertate în vila de lux pe care o deține la Roma. El a postat numeroase fotografii din propria locuință și se mândrește în mod special cu piscina fantastică pe care o are. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa lui Can Yaman

Can Yaman se bucură de un succes internațional absolut. A devenit cunoscut după interpretarea rolurilor din serialele Erkenci Kuş, Dolunay, Bay Yanlış și Viola come il mare. Reședința sa este situată într-un cartier din Roma, Italia și reflectă perfect stilul său sofisticat pe care îl afișează pe rețelele de socializare.

Are trei etaje și o arhitectură impresionantă. Casa a decorat-o după bunul său plac, iar nuanțele predominante sunt albul și bejul. Bucătăria este spațioasă, mobilată cu piese de culoare albă. Camerele sunt spațioase, iar podelele sunt din parchet cald. Ornamentele sunt impresionante, având sculpturi și elemente artistice unice. De asemenea, bărbatul deține și o grădină mare, acolo unde a amplasată o piscină spectaculoasă, cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Mai mult decât atât, actorul are și o pivniță specială în care depozitează sticlele de vin care mai de care mai scumpe.

Un alt element care îl face foarte fericit este biblioteca uriașă. Lângă bibliotecă este instalat un birou și un spațiu de relaxare. Dormitorul este amenajat în stil minimalist. Are un pat matrimonial king-size și un dressing uimitor.

De ce a fost arestat Can Yaman?

În luna ianuarie a acestui an, actorul a fost reținut de polițiști în timpul unei vizite în Istanbul. El se afla la un club de noapte, acolo unde s-au făcut mai multe percheziții. Asupra lui, anchetatorii au descoperit narcotice, astfel că a fost reținut. După câteva ore petrecute în arest, Can Yaman a fost eliberat.

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