Cum arată cea mai vârstnică persoană din lume! A împlinit 116 ani

Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlinește astăzi 116 ani, anunță azilul de bătrâni în care aceasta trăiește.

Născută pe 21 august 1909 în satul Hampshire, din sudul Angliei, Ethel Caterham a devenit decana de vârstă a umanității la începutul lunii mai, după decesul braziliencei Inah Canabarro Lucas, la vârsta de 116 ani.

Femeia trăiește într-un azil de bătrâni din Surrey, diviziune administrativă aflată în proximitatea Londrei.

„Ethel a decis din nou să nu acorde interviuri, preferând să-și petreacă ziua în liniște, alături de familie pentru a se putea bucura în ritmul propriu”, a precizat un purtător de cuvânt al azilului, relatează ABC.

Supercentenara și familiei ei sunt recunoscători pentru toate mesajele frumoase pe care aceasta le-a primit de ziua ei.

Secretul longevității

Ethel Caterham este ultima persoană în viață care a prins domnia regelui Eduard al VII-lea, încheiată în 1910. Totodată, este cea mai vârstnică britanică din toate timpurile, potrivit statisticilor.

Anul trecut, femeia a fost felicitată de regele Charles al III-lea, care i-a trimis o scrisoare în care se bucura pentru vârsta venerabilă atinsă de britanică.

Însă care este secretul? Într-un interviu anterior acordat publicațiilor din Regatul Unit, femeia a mărturisit că nu știe motivul longevității sale, însă bănuiește că se datorează unui fel tradițional de mâncare.

„Toată viața mi-a plăcut Fish and Chips, pe care le-am consumat cu poftă. Recomand tuturor rețeta clasică, este absolut delicioasă”, afirma cu umor Ethel.

Femeia a dus o viață lipsită de griji și a făcut mult sport. Obișnuia să meargă la muncă pe bicicletă. Și cel mai probabil, longevitatea s-a moștenit pe cale genetică, deoarece sora sa a decedat recent la vârsta de 104 ani.

Din păcate pentru Ethel, ea este singurul membru din familia ei apropiată care a mai rămas în viață. Soțul a decedat în 1976 iar cei doi copii, unul în anul 2000, iar celălalt în 2020.

