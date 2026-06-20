Cum arată Cristina Spătar în costum de baie, la 54 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

Cristina Spătar a marcat împlinirea vârstei de 54 de ani într-o escapadă pe insula Capri, cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și atmosfera exclusivistă. Artista a petrecut câteva zile de relaxare, bucurându-se de soare și de liniștea piscinei, împărtășind totodată momente din vacanță cu fanii săi din mediul online.

În ultimii ani, viața Cristinei Spătar a cunoscut o serie de transformări semnificative. După despărțirea dificilă prin care a trecut, artista și-a regăsit stabilitatea emoțională alături de omul de afaceri Vicențiu Mocanu, cel care i-a oferit din nou încredere în plan sentimental.

Relația lor are un mod aparte de funcționare, diferit de tiparul clasic. Însă cei doi par să fi găsit un ritm care li se potrivește. Chiar dacă nu împart în mod constant aceeași locuință, reușesc să mențină un echilibru între viața personală, activitățile profesionale și momentele petrecute împreună.

Cristina Spătar s-a fotografiat în costum de baie

Cu ocazia aniversării de 54 de ani, vedeta a ales insula Capri pentru a marca momentul, iar fotografiile postate pe rețelele de socializare au atras rapid atenția publicului. Artista a împărtășit imagini din timpul șederii sale, surprinsă la piscină, într-un cadru de vacanță relaxat, care a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Zâmbitoare și relaxată, artista s-a bucurat de o escapadă liniștită în Italia. Ea a lăsat impresia unei vacanțe dedicate în totalitate timpului personal și răsfățului. În imaginile publicate pe rețelele sociale, Cristina Spătar apare singură. Astfel că, absența lui Vicențiu Mocanu din cadre ridică semne de întrebare.

Într-o altă fotografie distribuită online, Cristina Spătar este surprinsă la o terasă, într-o apariție elegantă, cu un pahar de vin în mână. Cadrele sugerează finalul unei zile petrecute în aer liber, la plajă, și întregesc atmosfera de vacanță relaxată în care artista și-a sărbătorit aniversarea, într-un decor spectaculos din Italia.

Artista a trecut printr-o intervenție

Pe lângă transformările din plan personal, Cristina Spătar a trecut recent și printr-o intervenție medicală menită să-i îmbunătățească viața de zi cu zi. Artista a apelat la o operație de corectare a vederii, cu scopul de a renunța la ochelari și lentilele de contact, o decizie pe care o avea în vedere de ceva vreme.

Chiar dacă rezultatul a fost unul satisfăcător, recuperarea nu a fost complet lipsită de dificultăți. Cristina a vorbit despre o perioadă în care a resimțit sensibilitate la lumină și un disconfort temporar, reacții frecvente în urma unor astfel de proceduri. Intervenția laser, care presupune ajustarea formei corneei pentru corectarea dioptriilor, este considerată de mulți pacienți o soluție eficientă pentru a renunța definitiv la ajutorul optic.

„Deocamdată încă mă refac, în sensul că, din când în când, la lumină puternică, mă ustură ochii. Durează în jur de o lună, o lună și jumătate refacerea. Eu am o lună de la operație, am făcut pe data de 10 mai’, a declarat Cristina Spătar pentru Spynews.ro.

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