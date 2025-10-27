Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!

Pe data de 20 august 2025, familia lui Ianis Hagi se mărea. Elena, soția fotbalistului, aducea atunci pe lume un băiețel perfect sănătos. Acum, la două luni de la evenimentul fericit, bruneta nu dă niciun semn că ar fi născut în urmă cu puțin timp. Este într-o formă de zile mari!

Ianis Hagi și Elena sunt într-o relație care durează de câțiva ani buni. Cei doi s-au cununat civil în anul 2023, iar cununia religioasă s-a ținut în vara anului trecut. Mai apoi, în luna decembrie din anul 2024, cei doi dădeau vestea cea mare: vor deveni părinți. Ziua cea mare a avut loc în august 2025, atunci când regele Hagi a devenit bunic pentru prima dată.

Cum arată Elena Hagi la peste 2 luni de când a născut

După două luni și câteva zile de când a devenit mamă, Elena Hagi este într-o formă de zile mari. Soția fotbalistului arată la fel de bine ca înainte și s-a recuperat foarte rapid. Din cele mai recente postări ale ei nici măcar nu se poate observa că are puțin timp de când a născut. Îmbrăcată într-o rochie neagră care îi scoate în evidență talia, Elena trăiește visul oricărei femei după o sarcină: arată spectaculos!

Ianis Hagi, despre rolul de tată

Înainte ca Elena să rămână însărcinată, Ianis Hagi mărturisea cum se vede în rolul de tată. Fiul lui Gică Hagi spunea că îi va oferi copilului său aceeași educație de care el a avut parte și îl va susține în orice își va dori să facă.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi, înainte ca soția lui să fie însărcinată.

