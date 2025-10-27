Acasă » Știri » Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!

Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 22:12
Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut. Soția lui Ianis Hagi e într-o formă de zile mari!
Cum arată Elena Hagi după 2 luni de la naștere. Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Pe data de 20 august 2025, familia lui Ianis Hagi se mărea. Elena, soția fotbalistului, aducea atunci pe lume un băiețel perfect sănătos. Acum, la două luni de la evenimentul fericit, bruneta nu dă niciun semn că ar fi născut în urmă cu puțin timp. Este într-o formă de zile mari!

Ianis Hagi și Elena sunt într-o relație care durează de câțiva ani buni. Cei doi s-au cununat civil în anul 2023, iar cununia religioasă s-a ținut în vara anului trecut. Mai apoi, în luna decembrie din anul 2024, cei doi dădeau vestea cea mare: vor deveni părinți. Ziua cea mare a avut loc în august 2025, atunci când regele Hagi a devenit bunic pentru prima dată.

Cum arată Elena Hagi la peste 2 luni de când a născut

După două luni și câteva zile de când a devenit mamă, Elena Hagi este într-o formă de zile mari. Soția fotbalistului arată la fel de bine ca înainte și s-a recuperat foarte rapid. Din cele mai recente postări ale ei nici măcar nu se poate observa că are puțin timp de când a născut. Îmbrăcată într-o rochie neagră care îi scoate în evidență talia, Elena trăiește visul oricărei femei după o sarcină: arată spectaculos!

Cum arată Elena la peste 2 luni de când a născut

Ianis Hagi, despre rolul de tată

Înainte ca Elena să rămână însărcinată, Ianis Hagi mărturisea cum se vede în rolul de tată. Fiul lui Gică Hagi spunea că îi va oferi copilului său aceeași educație de care el a avut parte și îl va susține în orice își va dori să facă.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi, înainte ca soția lui să fie însărcinată.

CITEȘTE ȘI:

Ea este Elena, sora lui Gică Hagi. Puțină lume știe cum arată ”sfătuitoarea” fostului mare fotbalist

Nu e o glumă! Câți lei costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul băiețelului ei

Tags:
Iți recomandăm
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
Știri
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste…
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
Știri
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom ...
Doliu pentru Andrei Ștefănescu! Prezentatorul din Antene și-a pierdut tatăl: „I-am promis că vom mai vedea un meci”
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, ...
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 28 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital ...
Scene incredibile! Artista momentului s-a deghizat în bărbat și a intrat incognito într-un spital de stat!
Vezi toate știrile
×