Cum arată fiica cea mare a lui Kobe Bryant la un an de la moartea acestuia. A împlinit 18 ani și a devenit model

Pentru familia lui Kobe Bryant viața merge înainte, chiar dacă durerea încă e în sufletele lor. Natalia, fiica regretatului baschetbalist, a împlinit 18 ani și și-a ales deja domeniul în care vrea să activeze. Vanessa Bryant este foarte mândră de fiica ei.

Fiica cea mare a lui Kobe Bryant a intrat în lumea modelingului, imediat după ce am împlinit 18 ani. Natalia Bryant a semnat cu IMG Models, agenția care a influențat cariera unor fotomodele precum Tyra Banks, Niki Taylor, surorile Hadid, Bridget Hall, Kate Moss și Gisele Bündchen.

„De mică am fost interesată de modă. Iubesc această industrie și de când mă știu am vrut să fiu model. Am multe de învățat, dar simt că aceasta este o oportunitate perfectă pentru a învăța și a mă exprima în mod creativ”, a dezvăluit tânăra pe Instagram.

Mama ei, Vanessa Bryant, este mândră de reușita fiicei sale „Sunt atât de fericită pentru tine. Te iubesc, Nani”, i-a scris mama ei pe rețeaua socială.

Natalia Bryant a terminat liceul și se pregătește pentru facultate. Mama ei a dezvăluit că tânăra a aplicat pentru mai multe instituții de învățământ superior și că ar vrea ca fata ei să rămână în California.

Amănunte noi în ancheta morții lui Kobe Bryant

Din ultimele informații apărute în anchetă morții celebrului jucător NBA, Kobe Bryant, reiese că pilotul ar fi fost vinovat de accidentul din ianuarie 2020. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi comis o greșeală gravă zburând prin ceață și nori groși, lucru care l-a făcut să își piardă orientarea și a dus la prăbușirea aeronavei.

Fostul jucător de baschet, Kobe Bryant, în vârstă de 41 de ani, și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui elicopter în Calabasas, California. În acel accident a murit și una dintre cele patru fiice ale sportivului, care avea doar 13 ani.

Kobe Bryant era căsătorit de aproape 20 de ani şi chiar dacă ceruse, la un moment dat, divorţul, se împăcase apoi cu soţia sa Vanessa. Cea mai mică din fiicele sale a venit pe lume în iunie, anul trecut.

