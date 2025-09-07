Acasă » Știri » Cum arată meniul de nuntă al Oanei Radu cu Șerban Balaban. „Rafinament de bun venit”

Cum arată meniul de nuntă al Oanei Radu cu Șerban Balaban. „Rafinament de bun venit”

De: Andreea Stăncescu 07/09/2025 | 19:56
Ce meniu au avut cei doi la nuntă / FOTO: Instagram
Pe 4 septembrie, Oana Radu și Șerban Balaban și-au unit destinele într-un decor de vis pe o plajă din Mamaia. Fiecare detaliu al nunții a fost atent ales, de la decorații elegante până la meniul de senzație, gândit de mirii în persoană și care a inclus preparate rafinate. Cu totul pregătit în doar câteva zile, evenimentul a fost unul deosebit atât pentru miri, cât și pentru cei aproape 400 de invitați.

Oana Radu și Șerban Balaban și-au unit destinele într-o locație spectaculoasă de pe litoral, mai exact pe plaja Azimuth din Mamaia. Ceremonia și petrecerea au fost organizate cu o atenție impresionantă la detalii, cântăreața reușind să pună totul la punct în doar 14 zile, demonstrându-și gustul rafinat și simțul estetic desăvârșit.

Cum a arătat meniul de la nunta Oanei Radu și a lui Șerban Balaban

Meniul ales de miri a fost unul sofisticat, gândit pentru a răsfăța papilele gustative ale tuturor invitaților. Aperitivele au inclus tartar fin de ton, mini tarte cu foie gras și ceviche de biban cu caviar, urmate de feluri principale precum confit de ceafă de porc cu sos demi-glace și ciuperci porcini, file de calcan pe pat de piure de verdețuri și edamame, dar și antricot fraged servit cu piure de trufe și sos chimichurri.

Pentru iubitorii de dulce a existat și un candy bar spectaculos, cu delicii precum căpșuni în ciocolată, Snickers cakesicles, brownie cu căpșuni, monoporții caramel și ciocolată, mousse de cocos și ciocolată albă, cannoli cu fistic și cake pops cu Nutella, alături de un trio de mousse de ciocolată.

Nu a lipsit nici un bar complet de băuturi, de unde invitații puteau alege între cocktailuri alcoolice și non-alcoolice. Seara s-a încheiat cu tortul de nuntă, simplu și elegant, pe un singur etaj, decorat cu zmeură proaspătă și frișcă, care a fost savurat de toți invitații.

