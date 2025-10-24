Cum arată noua locuință a lui Nicole Cherry. Ce detalii inedite a ales: „Un vis împlinit”

Nicole Cherry și soțul ei și-au amenajat noua locuință în care se vor muta în scurt timp! Artista și Florin Popa au ales camere luminoase și spațioase, un living primitor și o baie cu obiecte sanitare înr-o culoare deosebită și feminină, fiind un vis implinit.

Nicole Cherry își începe un nou capitol alături de familia ei, mutându-se într-o casă spațioasă și luminoasă. Noua locuință impresionează prin camere mari, ferestre generoase care lasă lumina naturală să pătrundă din plin și un living deschis, primitor. Deși amenajarea nu este finalizată, se poate observa deja că va fi un spațiu confortabil pentru ea, soțul ei, Florin Popa, și fiica lor.

Artista a făcut recent un tur al casei și a împărtășit imagini cu fanii săi pe rețelele de socializare. Vila se remarcă prin camerele luminoase și aerisite, un living cu pardoseală din lemn masiv, pereți albi și ferestre mari care oferă o priveliște frumoasă către grădină. Scara interioară are un design simplu și se poate observa un stâlp elegant în mijlocul camerei. Baia iese în evidență prin obiectele sanitare roz, combinate cu gresie albă cu buline negre, creând un decor modern și contemporan.

„Casa visurilor mele. Un vis mare, împlinit. Mulțumesc, Doamne! Aproape gata. Nu-mi vine să cred că într-o lună suntem mutați”, a scris Nicole Cherry pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry are ajutor cu fiica sa, Anastasia

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au o relație armonioasă și nu fac echipă doar acasă, ci și profesional.Cei doi reușesc să mențină un echilibru între muncă, viața de familie și îngrijirea fiicei lor, Anastasia, și se bucură de o relație puternică, construită pe chimie și sprijin reciproc, în ciuda provocărilor cotidiene.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez. Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a mărturisit Nicole Cherry într-un interviu pentru Viva.

