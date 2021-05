Cum explică Doinița Oancea despărțirea de Adrian Călin, după 6 ani de relație „Lucrurile erau bune și funcționale”

Doinița Oancea s-a despărțit de bărbatul cu care se pregătea să facă pasul cel mare. Actrița și Adrian Călin au pus punct după șase ani de relație.

De curând, Doinița Oancea a oferit noi detalii despre cauza separării.

„Lucrurile erau bune și funcționale, însă mie îmi lipsea ceva și am avut o discuție și o întorsătură. Nu despre asta e vorba (n.r. – căsătoria). Nu ne-am plictisit. Nu am pe ce să pun degetul exact.

E un om foarte bun, cu care am putut să funcționez 5 ani și jumătate. Ar fi normal să nu vorbesc lucrurile astea la televizor. Să spunem că evoluăm diferit. Niciodată să nu spui niciodată, că mai știu cazuri de oameni care s-au regăsit după 20 de ani, dar momentan nu”, a spus Doinița Oancea.

„Focusul meu e acum pe altceva”

„Este cu lucruri separate, fiecare în treaba lui. Da, dar și ce? Vor mai fi. Nu sunt pregătită, focusul meu e acum pe altceva. De exemplu trebuie să mă ocup de colecția mea care va ieși la finalul lunii ăsteia. Am chestii pe care trebuie să le fac.

Am avut și o situație cu ai mei acasă. Sunt de părere că lucrurile se vor întâmpla cum trebuie. Uite, am un plan și discutam cu prietenii mei și voiam să facem un beach bar. Scot mesele, dansez pe ele, bag oamenii înăuntru, am un prieten care dă băuturi gratis. E o idee, eu iubesc marea”, a adăugat bruneta, pentru o emisiune televizată.