În paralel cu mega-ancheta declanşată de autorităţile române faţă de falsul medic Matteo Politi, procurorii au luat la puricat si instituţia care a emis documentaţia oficială prin care pretinsul doctor a fost acoperit în tot acest timp. Este vorba despre Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a Municipiului Bucureşti, care a fost scotocită de anchetatori în primăvara acestui an.

După percheziţii, anchetatorii au descoperit şi persoanele care s-au ocupat de documentaţia ce îl valida pe Matteo Politi drept medic chirurg cu posibilitatea de a opera pe teritoriul României. Este vorba despre Ana Daniela Deatcu, şefa Biroului de Informatică şi Biostatistică a DSP Bucureşti, Cristina Neferu, Anamaria Margareta Dumitru, ambele referente în cadrul Biroului, şi Laura Florentina Feldrihan, presupusa împuternicită a „chirurgului" Politi. Cele patru femei sunt judecate pentru falsificare de documente şi complicitate la această faptă.

“Grad ridicat de inconștiență”

Pe parcursul cercetărilor, cele patru femei au fost reținute, iar ulterior lăsate în libertate, dar sub control judiciar.

Pe măsură ce au luat contact cu judecătorii, în etapa măsurilor preventive, magistraţii au constatat „inconştienţa” de care unele dintre acestea au dat dovadă atunci când au validat persoane fără studii de specialitate drept medici chirurg.

„Judecătorul reţine gradul ridicat de inconştientă al inculpatei Ana Daniela Deatcu, în privinţa căreia planează suspiciunea rezonabilă nu doar că ar fi falsificat la momentul întocmirii Certificatul de înregistrare cu nr. 448/23.03.2018 pentru codul de parafă cu nr. F 26813, eliberat pentru cetăţeanul italian Matteo Politi şi certificatul de înregistrare cu nr. 936/07.08.2018 pentru codul de parafă cu nr. F 29091, eliberat pentru cetăţeanul italian Tumminelo Francesco (martor în dosar, n.r.), atestând în mod fals că aceştia au calitatea de medic şi drept de practică pe teritoriul României, dar şi că ar fi determinat falsificarea Certificatului de înregistrare cu nr. 448/23.03.2018 pentru codul de parafă cu nr. F 26813, eliberat pentru cetăţeanul italian Matteo Politi, de către Anamaria Margareta Dumitru, referent superior în cadrul biroului menţionat şi a Certificatului de înregistrare cu nr. 936/07.08.2018 pentru codul de parafă cu nr. F 29091, eliberat pentru cetăţeanul italian Francesco Tumminelo de către Cristina Neferu, referent superior în cadrul biroului menţionat, ambele prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului reprezentate de atribuirea de coduri de parafa unor persoane fără calitate”, se arată în dosarul transmis judecătorilor.

Circuitul documentelor

Procurorii mai arată că şefa de birou, Ana Daniela Deatcu, s-ar fi folosit de poziţia ocupată pentru a le dirija pe referentele din subordine, Cristina Neferu şi Anamaria Margareta Dumitru, la comiterea de fapte penale, respectiv de a falsifica documente în interesul lui Politi.

„Astfel, inculpata Ana Daniela Deatcu a determinat şi alţi funcţionari, folosindu-se de calitatea sa de şef al Biroului de Informatică şi Biostatistică Medicală din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, să falsifice documente în condiţiile în care în cuprinsul dosarelor depuse la D.S.P. Bucureşti nu există vreun document din care să rezulte că Francesco Tumminelo şi Matteo Politi sunt medici ori că pot profesa pe teritoriul României", se arată în dosarul de la instanţă.

Falsuri de la stat, „pe încredere”

În faţa anchetatorilor, dar şi a judecătorilor, şefa din DSP Bucureşti şi-a motivat acțiunile prin „încrederea” avută în împuternicita lui Matteo Politi, Laura Feldrihan.

„Susţinerea inculpatei în sensul că a avut încredere în inculpata Laura Florentina Feldrihan nu poate fi primită întrucât atribuirea de coduri de parafă unor persoane care nu deţin calitatea de medic nu se efectuează pe baza încrederii, ci potrivit procedurilor aplicabile la nivelul D.S.P. Bucureşti respectiv – Procedură operaţională pentru înregistrarea corespondenţei, Procedură operaţională pentru eliberarea cei tificării înscrierii medicilor în baza de date, Procedură operaţională pentru editarea certificatelor de înregistrare a medicilor în baza de date, Procedură operaţională pentru efectuarea înregistrărilor în baza de date, Procedură operaţională pentru editarea formularului declaraţiei pe propria răspundere şi Procedură operaţională pentru arhivarea dosarelor medicilor înscrişi în baza de date -", se arată în actele dosarului.

Atitudinea celor implicați, apreciată de judecător ca fiind “extrem de gravă”

Pe parcursul anchetei, magistrații au apreciat că atitudinea celor implicați este una extrem de gravă.

„Judecătorul apreciază a fi extrem de gravă împrejurarea că funcţionari ai statului român, care, cu toate că în virtutea funcţiei deţinute, trebuie să depună toate diligenţele pentru a verifica şi emite documente oficiale cu respectarea legii, periclitează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea cetăţenilor prin exercitarea atribuţiilor de serviciu după bunul lor plac, chiar mizând pe «încredere».

Mai mult, în urma percheziţiilor de la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti au fost identificate un număr de 21 de dosare depuse de diverse persoane, care sunt incomplete, existând ataşate de acestea bilete pe care sunt menţionate înscrisurile care lipsesc, din care pentru un număr de 13 dosare au fost emise certificate de cod de parafă pe numele solicitanţilor …”, au apreciat magistraţii care au văzut dosarul.

„Filiera Politi”, la mâna martorilor

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 3 în 18 aprilie şi a stat câteva luni în procedura de cameră preliminară. Judecătorul de cameră preliminară care a analizat dosarul a stabilit că toate probele au fost legal administrate, că speţa nu are vicii procedurale astfel că se poate trece la judecarea celor patru femei.

În 22 iulie, judecătorul de cauză a stabilit ca în 5 sptembrie să fie chemaţi la bară primii trei martori ai procurorilor, care să povestească în ce mod se lucra sub comanda şefei Biroului de Informatică şi Biostatistică din cadrul DSP şi cum s-a procedat atunci când femeia a aprobat şi dispus emiterea de documente falsificate pentru pretinsul medic Matteo Politi.

