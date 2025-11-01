Cum poți obține pensie de handicap dacă suferi de tiroidă autoimună. Ce spune legea

Tot mai mulți români se confruntă cu afecțiuni ale glandei tiroide, iar, în unele cazuri, boala poate fi suficient de severă încât să afecteze capacitatea de muncă. În astfel de situații, legea permite obținerea unui grad de handicap, însă doar dacă impactul bolii este semnificativ și dovedit medical.

Românii care suferă de afecțiuni tiroidiene de tip autoimun pot solicita pensie de handicap, însă doar în situațiile în care boala le afectează serios viața de zi cu zi și le reduce capacitatea de a munci.

Cum poți obține pensie de handicap dacă suferi de tiroidă autoimună

Deși nu orice diagnostic de tiroidă autoimună duce automat la acordarea unui grad de handicap, formele avansate ale bolii pot justifica această încadrare, conform legislației actuale.

Bolile autoimune ale tiroidei apar atunci când sistemul imunitar atacă în mod eronat glanda tiroidă, dereglând producția de hormoni. Această glandă are un rol esențial în reglarea metabolismului, iar atunci când funcționarea ei este afectată, pot apărea două dezechilibre majore: hipotiroidismul, când tiroida produce prea puțini hormoni, și hipertiroidismul, când produce în exces. Cele mai cunoscute forme autoimune sunt tiroidita Hashimoto și boala Graves-Basedow.

Ce simptome sunt specifice pacienților care au tiroidă

În hipotiroidism, pot apărea simptome precum oboseală intensă, creștere în greutate, depresie, intoleranță la frig, probleme de memorie sau dureri musculare. În cazuri grave, afecțiunea poate duce la complicații cardiace sau chiar la comă. La polul opus, hipertiroidismul se manifestă prin scădere rapidă în greutate, agitație, palpitații, transpirații excesive și slăbiciune musculară, existând risc de criză tireotoxică sau aritmii severe.

Pentru a obține un grad de handicap, pacientul trebuie să prezinte dovezi medicale clare, precum analize, investigatii, raport endocrinologic și descrierea impactului bolii asupra capacității de muncă. Dosarul se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar evaluarea este făcută de o comisie specializată.

Un pacient cu tiroidită Hashimoto controlată prin tratament, fără efecte majore, nu va primi de obicei certificat de handicap. În schimb, o persoană cu boala Basedow în formă severă, cu tulburări cardiace sau dificultăți funcționale evidente, poate obține un grad accentuat sau chiar grav. Cei care primesc recunoașterea oficială a handicapului pot beneficia de indemnizație, facilități fiscale, transport gratuit, sprijin la angajare și servicii medicale decontate.

