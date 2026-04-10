Cum s-a desfășurat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Imagini unice

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat astăzi, 10 aprilie 2026, slujba Înmormântării pentru legendarul Mircea Lucescu la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală. După slujbă plină de emoție, Il Luce a fost condus pe ultimul drum. CANCAN.RO a intrat în posesia imaginilor din interiorul lăcașului de cult.

Departe de ochii presei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat slujba înmormântării pentru gigantul fotbalului românesc, Mircea Lucescu. A fost un moment extrem de trist și emoționant, iar familia nu s-a despărțit de trupul neînsuflețit al antrenorului. Răzvan Lucescu a ținut un discurs în memoria tatălui său.

Zeci de personalități au fost prezente

Gigi Becali, Mircea Geoană și George Copos sunt doar câteva dintre numele sonore care au participat la slujba din biserică și s-au rugat pentru sufletul lui Il Luce. Nu a lipsit nici Gheorghe Hagi, care a declarat de nenumărate ori că fostul selecționer i-a fost ca un tată. Mircea Lucescu a avut parte de o slujbă pe măsură; mai mulți preoți au fost prezenți și s-au asigurat că îi onorează, așa cum se cuvine, amintirea.

În biserică se intonau cântece specifice, dar durerea familiei se auzea dincolo de ele. Neli Lucescu, soția fostului fotbalist, care a fost alături de el în ultimii 60 de ani de viață, a stat, alături de fiul lor Răzvan Lucescu, împietrită de durere.

După ce slujba a ajuns la final, familia s-a așezat în spatele sicriului și l-a condus pe Mircea Lucescu la Cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu, omagiu din partea tuturor celor care l-au iubit

7 aprilie, ora 20:30 va rămâne mereu un moment de care ne vom aminti cu durere și lacrimi în ochi. La această dată, România a pierdut o legendă, un om care a trăit și a murit pentru fotbalul românesc, un sportiv care a dat totul și puțin mai mult pentru țara noastră. După două zile pline de lacrimi, regrete și suferință, mii de români, dar și oameni din afară, care l-au cunoscut pe Il Luce, au apucat să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas-bun.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

