Cum s-a desfășurat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Imagini unice

De: Luciana Popescu 10/04/2026 | 14:43
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat astăzi, 10 aprilie 2026, slujba Înmormântării pentru legendarul Mircea Lucescu la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală. După slujbă plină de emoție, Il Luce a fost condus pe ultimul drum. CANCAN.RO a intrat în posesia imaginilor din interiorul lăcașului de cult. 

Departe de ochii presei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat slujba înmormântării pentru gigantul fotbalului românesc, Mircea Lucescu. A fost un moment extrem de trist și emoționant, iar familia nu s-a despărțit de trupul neînsuflețit al antrenorului. Răzvan Lucescu a ținut un discurs în memoria tatălui său.

Răzvan Lucescu a ținut un discurs pentru tatăl său- sursa foto Basilica.ro/ Mircea Florescu

Zeci de personalități au fost prezente

Gigi Becali, Mircea Geoană și George Copos sunt doar câteva dintre numele sonore care au participat la slujba din biserică și s-au rugat pentru sufletul lui Il Luce. Nu a lipsit nici Gheorghe Hagi, care a declarat de nenumărate ori că fostul selecționer i-a fost ca un tată. Mircea Lucescu a avut parte de o slujbă pe măsură; mai mulți preoți au fost prezenți și s-au asigurat că îi onorează, așa cum se cuvine, amintirea.

Gigi Becali a participat la slujba din biserică- sursa foto- Basilica.ro/ Mircea Florescu

În biserică se intonau cântece specifice, dar durerea familiei se auzea dincolo de ele. Neli Lucescu, soția fostului fotbalist, care a fost alături de el în ultimii 60 de ani de viață, a stat, alături de fiul lor Răzvan Lucescu, împietrită de durere.

După ce slujba a ajuns la final, familia s-a așezat în spatele sicriului și l-a condus pe Mircea Lucescu la Cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu, omagiu din partea tuturor celor care l-au iubit

7 aprilie, ora 20:30 va rămâne mereu un moment de care ne vom aminti cu durere și lacrimi în ochi. La această dată, România a pierdut o legendă, un om care a trăit și a murit pentru fotbalul românesc, un sportiv care a dat totul și puțin mai mult pentru țara noastră. După două zile pline de lacrimi, regrete și suferință, mii de români, dar și oameni din afară, care l-au cunoscut pe Il Luce, au apucat să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas-bun.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Iți recomandăm
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan
Știri exclusiv
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de…
Cum arată sărbătorile pascale pentru celebra actriță, după ce a anunțat oficial divorțul: „Mi-am dat seama că o să plâng” + Decizia luată în ultimul moment
Știri exclusiv
Cum arată sărbătorile pascale pentru celebra actriță, după ce a anunțat oficial divorțul: „Mi-am dat seama că o…
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O voi face, sunt 100% de acord”
Digi 24
Hunter Biden îi provoacă pe fiii lui Donald Trump la un meci în cuşcă: „O...
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Digi24
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
Mircea Lucescu are o statuie în România. Unde se află și cine a finanțat-o
Viorica și Ioniță de la Clejani, noi informații despre Fulgy. În ce stare se află, de fapt
Câți bani face un patron de benzinărie acum, în plină criză: ”Apropiații nu mă cred”
Cine are liber în a treia zi de Paște. Singurii români care beneficiază de acest lux
Andreea Bostănică n-a uitat-o pe Iuliana Beregoi și vine cu un atac virulent: ”Este de cea mai joasă ...
Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina a povestit ce a găsit în București la înmormântarea ...
