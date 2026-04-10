Cum s-a desfășurat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Imagini unice

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat astăzi, 10 aprilie 2026, slujba Înmormântării pentru legendarul Mircea Lucescu la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală. După slujbă plină de emoție, Il Luce a fost condus pe ultimul drum. CANCAN.RO a intrat în posesia imaginilor din interiorul lăcașului de cult.
Departe de ochii presei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat slujba înmormântării pentru gigantul fotbalului românesc, Mircea Lucescu. A fost un moment extrem de trist și emoționant, iar familia nu s-a despărțit de trupul neînsuflețit al antrenorului. Răzvan Lucescu a ținut un discurs în memoria tatălui său.
Gigi Becali, Mircea Geoană și George Copos sunt doar câteva dintre numele sonore care au participat la slujba din biserică și s-au rugat pentru sufletul lui Il Luce. Nu a lipsit nici Gheorghe Hagi, care a declarat de nenumărate ori că fostul selecționer i-a fost ca un tată. Mircea Lucescu a avut parte de o slujbă pe măsură; mai mulți preoți au fost prezenți și s-au asigurat că îi onorează, așa cum se cuvine, amintirea.
În biserică se intonau cântece specifice, dar durerea familiei se auzea dincolo de ele. Neli Lucescu, soția fostului fotbalist, care a fost alături de el în ultimii 60 de ani de viață, a stat, alături de fiul lor Răzvan Lucescu, împietrită de durere.
După ce slujba a ajuns la final, familia s-a așezat în spatele sicriului și l-a condus pe Mircea Lucescu la Cimitirul Bellu.
7 aprilie, ora 20:30 va rămâne mereu un moment de care ne vom aminti cu durere și lacrimi în ochi. La această dată, România a pierdut o legendă, un om care a trăit și a murit pentru fotbalul românesc, un sportiv care a dat totul și puțin mai mult pentru țara noastră. După două zile pline de lacrimi, regrete și suferință, mii de români, dar și oameni din afară, care l-au cunoscut pe Il Luce, au apucat să îi aprindă o lumânare și să își ia rămas-bun.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
