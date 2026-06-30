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Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca Olaru, de fapt. Au doi copii împreună și au divorțat după 13 ani de căsnicie

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 17:41
Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca Olaru, de fapt. Au doi copii împreună și au divorțat după 13 ani de căsnicie
Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca/ sursa foto: social media
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Mircea Radu și Raluca Olaru au divorțat în mare secret. Cei doi au mers pe drumuri separate în urmă cu un an și câteva luni, însă abia acum s-a aflat despre ruptură. Deși păreau unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc, realitatea a fost alta. Totuși, au trăit o poveste de dragoste timp de 13 ani, dar puțini știu cum s-au cunoscut.

Vestea că Mircea Radu și soția lui, Raluca și-au spus adio a șocat pe toată lumea. Au fost foarte discreți atunci când a venit vorba de partea amoroasă, astfel că puțini oameni le știu povestea de dragoste. Între cei doi a fost o diferență de 20 de ani, au fost împreună 13 ani și s-au cunoscut într-o simplă librărie.

Cum s-au cunoscut Mircea Radu și Raluca

Mircea Radu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. El și Raluca Olaru s-au căsătorit atunci când Mircea avea 44 de ani, iar ea 24 de ani. Împreună au doi copii, iar în urmă cu un an și câteva luni au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, începutul poveștii lor de dragoste este unul atipic.

În urmă cu ceva timp, bărbatul a vorbit despre acel moment. S-au întâlnit prima dată într-o simplă librărie din Iași, acolo unde prezentatorul căuta o carte importantă pentru el. Ce i-a atras prima dată atenția a fost parfumul oriental pe care îl purta Raluca Olaru.

Eram într-o librărie în Iași, îmi căutam Viețile Sfinților, volumul 4. Și cum stăteam eu așa, aplecat pe titluri, mi-a atras atenția un miros de parfum oriental. Vanilie, scorțișoară, coajă de portocală, ceva în zona asta. M-am întors și mă așteptam să dau peste o femeie, sau peste mai multe, purtând hijab, a declarat Mircea Radu.

Atunci când s-a întors și a văzut-o, s-a pierdut în ochii negri ai femeii. El spune că aflase ulterior că abia terminase medicina, iar asta l-a încântat foarte mult.

Dar nu, nu chiar. În sensul că am dat de o fată cu părul și ochii negri, cu buze frumos conturate care părea arăboaică și care zăbovea în dreptul raftului plin cu cărți științifice. Am aflat ulterior că absolvise Medicina la prestigioasa universitate Gr. T. Popa, din Iași, a mai spus el.

Care a fost prima interacțiune a lui Mircea Radu cu Raluca

Următorul pas pe care l-a făcut Mircea Radu a fost să interacționeze cu ea. I-a zâmbit și i-a oferit ajutorul pentru a-i găsi cartea pe care o caută.

I-am zâmbit, am întrebat-o dacă o pot ajuta, mi-a răspuns că nu (eram sigur, mă așteptam la asta). I-am zis că mă poate pune la încercare, mi-a zis că nu a intrat în librărie să pună la încercare pe nimeni, ci să caute o carte. Aici m-am bosumflat. Nu în sensul că am pus o moacă lungă și mi-au căzut umerii, ci am făcut o pauză în care am tăcut și fixat-o cu privirea, apoi i-am zis că bine, fie după cum ziceți, a povestit prezentatorul TV.

În final, Mircea Radu nu s-a lăsat, așa că s-a întors la ea și i-a dăruit o carte.

M-am depărtat, m-am dus la un raion aflat în celălalt capăt al încăperii de unde am luat o carte pe care i-am adus-o. A pufnit-o râsul și gata, am știut că partida e câștigată. Restul e istorie. Volumul era The Lebanese Cookbook, o carte de bucate inspirată din celebra și foarte gustoasa bucătărie a Orientului Mijlociu’, a mai adăugat Mircea Radu pentru VIVA!

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