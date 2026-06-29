Cine este și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cei doi au divorțat în mare secret

Mircea Radu și soția sa, Raluca, au divorțat oficial. Deși au fost împreună mai bine de un deceniu, în urmă cu un an au decis să meargă pe drumuri separate. Ambii au fost foarte discreți atunci când a fost vorba despre viața personală, așadar puțini știu cum arată și cu ce se ocupă fosta parteneră a prezentatorului TV.

Mircea Radu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. El și Raluca s-au căsătorit în anul 2013, iar ulterior au devenit părinții a doi copii. După 13 ani de mariaj, au ales să meargă pe drumuri separate, așadar au ajuns în fața notarului. Chiar dacă totul s-a întâmplat în urmă cu un an și câteva luni, abia acum a confirmat divorțul. Diferența de vârstă și-a spus cuvântul, însă se poate mândri că a avut o soție frumoasă și cu o carieră de succes, despre care nu mulți știu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată și cu ce se ocupă Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu

Povestea lor de dragoste a ținut mai bine de un deceniu. Cei doi s-au căsătorit în 2013, atunci când Mircea Radu avea 44 de ani, iar ea 24 de ani. Cununia civilă a fost una restrânsă și a avut loc chiar în sufrageria socrilor mici, în Botoșani. În urmă cu mai mulți ani, prezentatorul TV a declarat că nu a fost dragoste la prima vedere, însă ochii ei l-au cucerit.

Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu, a spus Mircea Radu.

De asemenea, el se poate mândri cu fosta lui soție, cu care încă păstrează legătura, de dragul copiiilor. Aceasta este medic, de profesie, pe specializările oncologie și reumatologie. De asemenea, a lucrat la un spital din Piatra Neamț, atât în sistemul public, cât și privat. În plus, în anul 2024, ea a intrat în politică, fiind pe lista de candidatură PSD Piatra Neamț pentru Consiliul Județean. În anul 2026, a devenit noua președintă a Organizației Municipale de Femei PSD Piatra Neamț.

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