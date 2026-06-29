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Mircea Radu și soția lui au divorțat, după 13 ani de mariaj! Prezentatorul TV a confirmat separarea

De: Denisa Crăciun 29/06/2026 | 17:52
Mircea Radu și soția lui au divorțat, după 13 ani de mariaj! Prezentatorul TV a confirmat separarea
Mircea Radu a divorțat de Raluca
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Un nou divorț în showbizul românesc! Mircea Radu și soția lui au divorțat în mare secret. El și Raluca au format un cuplu mai bine de un deceniu. Foarte discreți, fără scandaluri sau expunere în mediul online, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu un an.

Prezentatorul TV Mircea Radu și Raluca, soția sa, au mers pe drumuri separate. Cei doi și-au încheiat mariajul pe cale amiabilă, potrivit VIVA! Bărbatul a devenit cunoscut odată cu moderarea emisiunii fenomen „Din Dragoste” și a ajuns rapid la inimile telespectatorilor. El avea 44 de ani când s-a căsătorit cu Raluca, iar de-a lungul anilor și-au construit o familie, au devenit părinți, iar deși părea că trăiesc o poveste de dragoste fără sfârșit, realitatea din căminul lor conjugal a fost alta. Mircea Radu a confirmat divorțul de soția lui în urmă cu ceva timp.

Mircea Radu și Raluca, soția lui, au divorțat în secret

Mircea Radu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. El avea 44 de ani atunci când a spus „DA” în fața stării civile, alături de Raluca, medic oncolog. Cei doi au devenit părinții a doi copii și au ținut căsnicia departe de ochii lumii. Deși erau discreți, părea să fie unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. După mai bine de un deceniu, au decis să meargă pe drumuri separate, așadar în urmă cu un an și câteva luni au ajuns în fața notarului, acolo unde au semnat divorțul pe cale amiabilă.

Cei doi au rămas în relații bune și comunică pentru creșterea celor doi copii. Totuși, după o perioadă în care a stat în Piatra Neamț, prezentatorul TV a revenit la București pentru a se ocupa de proiectele profesionale pe care le are. Într-un interviu acordat pentru VIVA!, Mircea Radu a confirmat separarea.

Ce părere să am despre asta? Este adevărat. Da, așa este!, a spus Mircea Radu pentru VIVA!

Ce spunea Mircea Radu în urmă cu trei ani despre căsnicie

În urmă cu trei ani, atunci când împlineau 11 ani de căsnicie, Mircea Radu a făcut câteva declarații importante despre relația pe care o avea cu Raluca. El vorbea despre provocările prin care au trecut, dar spunea și că au o „camaraderie frumoasă ”.

Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E o camaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne-am pierdut busola, a declarat Mircea Radu pentru VIVA!

VEZI ȘI: Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în realitate: „Avea farmec” | EXCLUSIV

Cum arată Mircea Radu la 56 de ani. Fostul prezentator al emisiunii ”Din Dragoste” și-a schimbat radical viața

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