Sacrificiul făcut de Mircea Radu pentru fosta soție. Ce mărturisea Raluca Olaru, înainte de divorț

Mircea Radu și soția sa, Raluca, au divorțat în mare secret. Separarea a avut loc în urmă cu un an și câteva luni, însă abia acum a făcut dezvăluirea. Înainte să meargă pe drumuri diferite, prezentatorul TV a făcut un mare sacrificiu.

Mircea Radu și Raluca au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi au fost împreună mai bine de un deceniu, însă în urmă cu un an și câteva luni au decis să meargă pe drumuri separate. Fiind discreți atunci când vine vorba despre viața personală, prezentatorul a confirmat divorțul abia acum.

Cu toate acestea, el se poate mândri cu fosta lui soție, cu care încă mai păstrează legătura de dragul celor doi copii pe care îi au și asta pentru că este medic în Piatra Neamț. Nici ea nu se poate plânge de fostul partener, mai ales că a făcut un sacrificiu imens din dragoste.

Sacrificiul făcut de Mircea Radu pentru fosta soție

Mircea Radu și Raluca au fost împreună timp de 13 ani. Diferența de vârstă de 20 de ani nu a contat pentru ei. El, prezentator TV de succes, iar ea medic oncolog în Piatra Neamț. Cei doi s-au relocat acolo atunci când fiica lor avea doar doi ani, pentru că și-au dorit o viață liniștită, departe de haos.

Ne-am retras într-un context din viața noastră într-un oraș de munte unde ne-am dorit noi să ne creștem copiii, care pe atunci erau mici. Fetița mea avea doi ani când ne-am mutat în Piatra Neamț. Mi se părea că e așa idilic, că e desprins dintr-un film de la Hallmark, cu munți și văi, mâncare de calitate bună, aer proaspăt și am simțit nevoia să ieșim din viața noastră împreună, toți patru, și să ne mutăm într-un loc în care să avem o altă viață, a povestit Raluca Olaru în urmă cu ceva timp.

De asemenea, ea a spus în cadrul podcastului la care a fost invitată că a fost sacrificiul suprem pe care l-a făcut Mircea Radu pentru ea. În plus, a explicat pe atunci că dacă ar fi nevoie s-ar duce unul după celălalt. Totuși, după divorț, el s-a întors în București, iar ea a rămas acolo.

E normal între doi oameni care se iubesc și sunt împreună (să se mute unul pentru celălalt-n.r. ). La un moment dat eu am venit către Mircea, de data asta el a venit către mine. Data viitoare probabil că eu voi merge către București și tot așa. Important e să fim împreună și să rămânem împreună. Mircea face bine, e în continuare în televiziune, face un proiect care se numește ‘Noi, românii’, care îmi e drag. Mircea e Mircea, nu-l dărâmă timpul, a mai adăugat ea.

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