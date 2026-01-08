Acasă » Știri » Știri externe » Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere

Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere

De: Daniel Matei 08/01/2026 | 07:50
Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere
Sursa foto: Profimedia

Orașul Harbin din China este considerat ca fiind „cel mai mare oraș cu adevărat rece din lume”, iar modul în care locuitorii de acolo se încălzesc în timpul iernii poate servi drept exemplu pentru europeni, mai ales în ultimii ani, când energia este din ce în ce mai scumpă.

Harbin se află în nord-estul Chinei. Temperaturile pe timpul iernii scad în mod regulat până la -30°C, iar în ianuarie, chiar și cele mai calde zile rareori depășesc -10°C. Cu aproximativ șase milioane de locuitori astăzi, Harbin este de departe cel mai mare oraș din lume care se confruntă cu un frig atât de constant, scrie un cercetător care a crescut în Harbin și care acum locuiește în Marea Britanie într-un editorial publicat de The Independent.

„Încălzirea la astfel de temperaturi este ceva la care m-am gândit toată viața. Cu mult înainte de instalațiile electrice de aer condiționat și de încălzirea centralizată, oamenii din regiune supraviețuiau iernilor grele folosind metode complet diferite de caloriferele și centralele termice pe gaz care domină locuințele europene de astăzi”, scrie autorul.

Cum se încălzesc locuitorii orașului Harbin

Facturile la energie sunt încă foarte mari, iar milioane de oameni se luptă să-și încălzească locuințele, în timp ce se așteaptă ca schimbările climatice să facă iernile mai blânde. Însă metodele folosite de locuitorii din Harbin ar putea fi un model pentru europeni. „Avem nevoie de modalități eficiente, cu consum redus de energie, de a ne încălzi, care să nu se bazeze pe încălzirea întregii case cu combustibili fosili”, spune cercetătorul.

„Kang”, o platformă încălzită, făcută din cărămizi de pământ, folosită în nordul Chinei de cel puțin 2.000 de ani, este mai puțin o piesă de mobilier și mai mult o parte a clădirii în sine: o placă groasă, ridicată, conectată la soba familiei din bucătărie. Când soba este aprinsă pentru gătit, aerul cald circulă prin pasajele de sub kang, încălzind întreaga locuință.

Spre deosebire de încălzirea centrală, care funcționează prin încălzirea aerului din fiecare cameră, doar kang-ul (adică suprafața patului) este încălzit. Camera în sine poate fi rece, dar oamenii se încălzesc întinzându-se sau stând pe platformă cu pături groase. Odată încălzite, sutele de kilograme de pământ compactat eliberează lent căldură pe parcursul mai multor ore. Nu există calorifere, nu este nevoie de pompe și nu se încălzesc în mod inutil camerele goale. Și, deoarece o mare parte din căldura inițială a fost generată de focurile de care oricum era nevoie pentru gătit, locuitorii economisesc combustibil, mai spune sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un internaut a câștigat 400.000 de dolari după ce a prezis capturarea lui Nicolás Maduro. Ce sumă a pariat
Știri
Un internaut a câștigat 400.000 de dolari după ce a prezis capturarea lui Nicolás Maduro. Ce sumă a…
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de modificări secrete
Showbiz internațional
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de…
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar......
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit ...
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ...
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Bancul de joi | Dieta de după Anul Nou
Bancul de joi | Dieta de după Anul Nou
Vezi toate știrile
×