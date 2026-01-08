Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere

Orașul Harbin din China este considerat ca fiind „cel mai mare oraș cu adevărat rece din lume”, iar modul în care locuitorii de acolo se încălzesc în timpul iernii poate servi drept exemplu pentru europeni, mai ales în ultimii ani, când energia este din ce în ce mai scumpă.

Harbin se află în nord-estul Chinei. Temperaturile pe timpul iernii scad în mod regulat până la -30°C, iar în ianuarie, chiar și cele mai calde zile rareori depășesc -10°C. Cu aproximativ șase milioane de locuitori astăzi, Harbin este de departe cel mai mare oraș din lume care se confruntă cu un frig atât de constant, scrie un cercetător care a crescut în Harbin și care acum locuiește în Marea Britanie într-un editorial publicat de The Independent.

„Încălzirea la astfel de temperaturi este ceva la care m-am gândit toată viața. Cu mult înainte de instalațiile electrice de aer condiționat și de încălzirea centralizată, oamenii din regiune supraviețuiau iernilor grele folosind metode complet diferite de caloriferele și centralele termice pe gaz care domină locuințele europene de astăzi”, scrie autorul.

Cum se încălzesc locuitorii orașului Harbin

Facturile la energie sunt încă foarte mari, iar milioane de oameni se luptă să-și încălzească locuințele, în timp ce se așteaptă ca schimbările climatice să facă iernile mai blânde. Însă metodele folosite de locuitorii din Harbin ar putea fi un model pentru europeni. „Avem nevoie de modalități eficiente, cu consum redus de energie, de a ne încălzi, care să nu se bazeze pe încălzirea întregii case cu combustibili fosili”, spune cercetătorul.

„Kang”, o platformă încălzită, făcută din cărămizi de pământ, folosită în nordul Chinei de cel puțin 2.000 de ani, este mai puțin o piesă de mobilier și mai mult o parte a clădirii în sine: o placă groasă, ridicată, conectată la soba familiei din bucătărie. Când soba este aprinsă pentru gătit, aerul cald circulă prin pasajele de sub kang, încălzind întreaga locuință.

Spre deosebire de încălzirea centrală, care funcționează prin încălzirea aerului din fiecare cameră, doar kang-ul (adică suprafața patului) este încălzit. Camera în sine poate fi rece, dar oamenii se încălzesc întinzându-se sau stând pe platformă cu pături groase. Odată încălzite, sutele de kilograme de pământ compactat eliberează lent căldură pe parcursul mai multor ore. Nu există calorifere, nu este nevoie de pompe și nu se încălzesc în mod inutil camerele goale. Și, deoarece o mare parte din căldura inițială a fost generată de focurile de care oricum era nevoie pentru gătit, locuitorii economisesc combustibil, mai spune sursa citată.

