Cum se spală Regele Charles pe dinți în fiecare zi. Ce obicei bizar are cu o... cheie!

Fostul majordom regal Paul Burrell, care a servit ani de zile în cadrul Casei Regale Britanice, a dezvăluit detalii incredibile despre obiceiurile rigide ale Regelui Charles al III-lea. În noua sa carte intitulată „The Royal Insider: My Life with Queen, the King and Princess Diana”, Burrel a descris un regim zilnic extrem de strict pe care regele Charles l-ar fi impus constant personalului său.

Paul Burrel și-a început cariera la vârsta de 18 ani la Palatul Buckingham, iar în anul 1987 s-a mutat la Highgrove House pentru a lucra în casa Regelui Charles, pe atunci prinț de Wales. Timp de zece ani i-a fost servitor și confident prințesei Diana, despre care spune că l-a considerat „singurul bărbat de încredere”. Cu toată aprecierea aceasta, relația dintre cei doi a rămas formală, în timp ce actualul monarh a fost nevoit să respecte un set de reguli stricte.

Cum se spală Regele Charles pe dinți

Burrell a declarat că „Regele Charles a avut mereu o rutină fixă și a cerut ca fiecare detaliu să fie respectat întocmai”. Printre cerințele inedite care i-au uimit inclusiv pe angajații mai vechi a fost și modul incredibil în care se spăla pe dinți. Regele Charles își aplica pasta de dinți într-un mod meticulos.

„În fiecare dimineață, pasta este stoarsă pe periuță folosind o cheie de argint specială, pentru a nu irosi nimic”, a mai spus Burrell.

Cu toate că Regele Charles a mărturisit că „detestă risipa”, fostul majordon a spus că această grijă intră uneori în contrast cu obiceiurile sale.

„Pijamalele lui sunt spălate și călcate zilnic, iar șireturile de la pantofi sunt și ele călcate. Pantofii trebuie să fie lustruiți impecabil, să strălucească precum o oglindă”, explică fostul majordom.

Aceste lucuri nu se opresc aici. Regele urmează reguli stricte și în privința alimentației. Regina Camilla a mărturisit la „MasterChef Australia” că usturoiul este complet interzis în meniurile Casei Regale, pentru a evita o respirație puternică în cadrul evenimentelor speciale.

Din anul 2008, Regele Charles a interzis foie gras-ul la mesele regale, motivând cruzimea implicată prin producerea acestui preparat. Mama sa, regina Elisabeta a II-a, era de asemenea cunoscută pentru regulile stricte privind mesele. Atunci când mânca singură, evita complet carbohidrații seara, alegând pește la grătar cu legume și salată, după cum a mărturisit fostul bucătar regal Darren McGrady.

Unde a plecat Prințul Harry după ce s-a întâlnit, în secret, cu Regele Charles. Vizită neașteptată în miez de noapte