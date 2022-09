Cum și-a sărbătorit Bogdan Vlădău ziua de naștere alături de Gina Chirilă. Imagini incendiare cu cei doi la piscină

Bogdan Vlădău a avut parte de cea mai frumoasă aniversare organizată de soția sa, Gina Chirilă. Cei doi au petrecut momente frumoase în vacanța din Bali, iar imaginile de pe conturile de socializare vorbesc de la sine.

Fostul participant al emisiunii „Burlacul”s-a bucurat de momente uimitoare cu ocazia zilei sale de naștere, mai ales după ce a ales să viziteze câteva locuri superbe din Bali. Gina Chirilă, soția acestuia, a fost prima care i-a transmis un mesaj de „La mulți ani!”, făcându-l pe modelul de 43 de ani să se emoționeze teribil.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, imagini incendiare din piscină

Cu ocazia zilei sale de naștere, Bogdan Vlădău a luat decizia de a pleca împreună cu partenera sa de viață într-o vacanță departe de agitația din București. Cei doi au ales o destinație de vis, unde s-au bucurat de piscina hotelului în care s-au cazat, dar și de restaurantele din jur. Gina Chirilă este cea care i-a făcut prima urare de ziua sa modelului de 43 de ani, postarea strângând o mulțime de aprecieri din partea urmăritorilor.

„La mulți ani soțule! La noi deja e ora 12:00 și am zis sa fiu tot eu prima care îți spune la mulți ani și anul asta! Am trecut prin multe împreuna și am adunat amintiri cât pentru o viața, de fetița noastră nu mai zic nimic. Te iubesc! La mulți ani!”, a scris Gina Chirilă pe Instagram.

Pentru că și-a dorit ca soțul ei să se relaxeze cu ocazia acestei zile foarte importante, Gina Chirilă l-a invitat pe acesta să petreacă momente frumoase în piscina hotelului în care au fost cazați. Aceasta a imortalizat momentul, postând videoclipul pe pagina sa de Instagram. În imagini se vede cum cei doi soți se sărută cu multă pasiune, în timp ce Gina are în mână un pahar de șampanie. Fanii celor doi au reacționat imediat la videoclip.

Mesajul emoționant al lui Bogdan Vlădău

Bogdan Vlădău s-a bucurat de o mulțime de surprize cu ocazia zilei sale de naștere. După 43 de ani în care a reușit să învețe și să experimenteze cât mai multe lucruri, fostul participant al emisiunii „Burlacul” a făcut câteva dezvăluiri. Într-o postare publicată pe Instagram, Bogdan le-a explicat tuturor că a reușit să se maturizeze foarte mult, mai ales în ultimii ani, ceea ce îl bucură teribil. Totuși, acesta recunoaște că mai are foarte multe cunoștințe de asimilat, dar asta nu îl împiedică să se bucure de momentele frumoase alături de cei dragi.

„Astăzi sunt 43 de ani de când sufletul meu a ales să vină în această aventură foarte grea dar și foarte frumoasă și împlinitoare. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-a fost dat să trăiesc, pentru familia mea în primul rand și frații mei de suflet dar și pentru cei care mi-au făcut “rău”, de la ei am învățat mult. Am învățat foarte multe în ultimii ani dar mai am și mai multe de învățat. Cel mai prețios lucru învățat este să mă bucur de ce am și ce sunt și să nu fiu trist pentru ce nu am și ce nu sunt”, a scris Bogdan Vlădău pe Instagram.