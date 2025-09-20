Cum te poți șterge din Biroul de Credit. Ce trebuie să faci, potrivit unui celebru avocat

Apariția pe lista Biroului de Credit poate deveni un obstacol major pentru mulți români. De la accesul limitat la produse bancare până la imposibilitatea de a obține un nou împrumut, consecințele sunt resimțite imediat. Totuși, specialiștii atrag atenția că există modalități legale prin care situația poate fi corectată, iar radierea din sistem nu este imposibilă.

Avocatul Adrian Cuculis arată însă că există soluții legale prin care o persoană își poate șterge istoricul negativ. Una dintre cele mai frecvente situații o reprezintă greșelile de notare sau lipsa notificării prealabile.

„Radierea din Biroul de Credit se poate face pentru multiple motive: unul dintre ele se referă la greșita notare în Biroul de Credit. Trebuie să știți că atunci când nu ați fost notificat sau când proporția este foarte mare între beneficii și ce ar trebui să protejeze notarea în Biroul de Credit, puteți să solicitați radierea”, a explicat avocatul.

Cum să te ștergi din biroul de credite

Un detaliu esențial este că doar băncile și instituțiile financiare nebancare pot face raportări valide în sistem, nu și firmele de recuperare.Astfel, primul pas este transmiterea unei notificări oficiale către bancă sau IFN. În cazul în care cererea este respinsă ori ignorată, următoarea etapă este acțiunea în instanță. Potrivit avocatului, numeroase procese au fost câștigate de clienți care au demonstrat nereguli sau lipsa unei proceduri corecte.

Radierea din Biroul de Credit nu este doar o posibilitate teoretică, ci o soluție reală pentru cei care își cunosc drepturile și aleg să le folosească.

„Ea se poate face prin două modalități, care funcționează în cascadă, nicidecum concomitent: respectiv notificările pe care noi le emitem de ani de zile, iar pasul numărul doi, atunci când instituția refuză această radiere (…) să mergeți în instanța de judecată”, a precizat Adrian Cuculis.

