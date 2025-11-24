Cum va fi vremea de Crăciun 2025, conform meteorologilor Easeweather? Temperaturi neobișnuite pentru România

Sărbătorile de iarnă din 2025 vin cu surprize meteorologice neașteptate pentru România, iar iubitorii zăpezii ar putea rămâne din nou cu speranțe neîmplinite. Conform estimărilor EaseWeather, temperaturile vor fi mult peste normalul perioadei, iar ninsorile care sunt atât de așteptate pentru farmecul Crăciunului și al nopții de Revelion sunt puțin probabile. Chiar dacă românii încă mai speră la un decor alb în jurul datelor de 24 și 31 decembrie, prognozele arată că iarna continuă să întârzie, lăsând loc unei atmosfere mai apropiate de toamna târzie decât de mijlocul iernii.

Prognoza EaseWeather pentru Crăciunul 2025 și pentru noaptea dintre ani indică o vreme atipică pentru București, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele specifice mijlocului de iarnă. Modelele meteorologice arată că valorile termice vor depăși constant media obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile vor lipsi aproape în totalitate.

Cum va fi vremea de sărbători

În Ajunul Crăciunului, în Capitală sunt anunțate aproximativ 8 grade Celsius, iar pe 25 decembrie temperaturile ar putea urca până la 10 grade. Practic, vremea va semăna mai degrabă cu o zi blândă de toamnă târzie decât cu una de plină iarnă. Nici finalul de an nu aduce schimbări majore: pe 31 decembrie sunt prognozate tot în jur de 10 grade Celsius, ceea ce înseamnă un Revelion fără frig și fără posibilitatea de ninsoare.

EaseWeather prognozează și un deficit semnificativ de precipitații pentru luna decembrie. Perioada 23-31 decembrie ar urma să fie dominată de un cer variabil, fără ploi, fără fulguieli și fără episoade umede specifice sărbătorilor de altădată.

În ultimii ani, Bucureștiul a cunoscut tot mai des sărbători cu vreme blândă și cu tot mai puține perioade cu ninsoare. Decorul clasic al iernilor din trecut, unde nămeții de zăpadă erau ceva obișnuit, a apus de mult.

CITEȘTE ȘI: Cum arată cea mai ieftină casă de pe malul mării, în Sicilia? Costă mai puțin decât o garsonieră în București

Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet