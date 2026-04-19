Cuplul care a făcut senzație pe TikTok a dispărut din peisaj. Influencerul, alături de o brunetă misterioasă! Ce s-a întâmplat cu iubita italiancă

Astăzi venim cu un articol ușor nostalgic care își are rădăcinile chiar la începutul TikTok-ului, atunci când era ușor să devii cunoscut. Îi mai știți pe SoAndrey și iubita lui italiancă, celebrul cuplu care făcea ravagii tocmai pentru diferența de cultură și pentru expresiile românești pe care ea le pocea? Cei doi au dispărut complet de pe platformă și s-au făcut uitați, dar se pare că au avut un motiv serios. CANCAN.RO l-a surprins pe el, dar nu alături de ea, așa cum v-ați fi așteptat, ci împreună cu o brunetă misterioasă. S-a rupt lanțul de iubire?

Să vă reîmprospătăm memoria mai întâi. El – român, ea – italiancă, o formulă de cuplu care nu prindea doar atunci, ci încă continuă să facă ravagii în prezent cu alte cupluri mixte. Conațional pus pe glume, SoAndrey a știut rețeta succesului, așa că și-a învățat iubita diferite expresii neortodoxe și o filma atunci când le spunea (VEZI VIDEO ATAȘAT ÎN ARTICOL). Ea, la rândul ei frumușică și amuzantă, a reușit să atragă simpatia românilor, iar cuplul lor a reușit să devină unul dintre cele mai iubite la vremea respectivă.

Între SoAndrey și italiancă…è finita?

Au obținut faima în urmă cu mulți ani și erau unul dintre cele mai iubite cupluri, dar acum povestea dă semne că s-a sfârșit. Cel puțin asta sperăm, având în vedere că l-am surprins alături de altă femeie, pentru că nu vrem să credem că influencerul joacă la două capete.

Nu doar despărțirea de italiancă este singura schimbare din viața influencerului. SoAndrey și-a schimbat look-ul, dar tot nu a scăpat de CANCAN.RO. Dacă atunci când era viral tânărul avea părul blond, acum este brunet și pare alt om.

Pe TikTok nu mai e viral, dar nu putem să nu observăm că încă are numere impresionante pe conturile de socializare: peste 500k urmăritori pe TikTok, fără nici măcar o postare, și 215k pe Instagram. S-a retras, dar fanii încă sunt acolo dornici să primească content. Putem spune că primesc în continuare, dar nu și cu ea. Italianca e complet OUT din viața lui, iar el se postează doar singur, semn că nici bruneta despre care vă vorbim azi nu e oficială.

Acum că v-am pus la curent cu povestea, să revenim la captura zilei. CANCAN.RO l-a surprins pe SoAndrey alături de o brunetă misterioasă, semn că italiencele nu l-au mai satisfacut, așa că s-a întors pe meleagurile natale pentru a-și găsi aleasa. Dacă sunt un cuplu nu știm sigur, pentru că nu am văzut niciun sărut, dar privirile și atenția pe care aceștia și-o acordau unul celuilalt ne asigură de faptul că ceva se petrece acolo. Din experiența acumulată în urma sutelor de cupluri surprinse, CANCAN.RO vă spune că cei doi se află în faza de tatonare, chiar înainte de începerea unei relații. Acestea fiind spuse, italianca e OUT și românca e IN. Rămâne de văzut dacă SoAndrey va începe o nouă serie alături de brunetă. Dacă pe ea nu poate s-o învețe română ca să prindă la public, poate o învață italiană și are același rezultat. Cine știe?

