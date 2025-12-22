Cutremur luni dimineața, într-o zonă mai puțin obișnuită a României! Ce magnitudine a avut

Un cutremur de suprafață s a produs luni dimineața în zona Moldovei, în apropiere de Iași, o regiune unde astfel de seisme sunt rare, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.
Mișcarea tectonică a fost localizată în proximitatea mai multor orașe importante din regiune.
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că luni dimineața, la ora 05:21, un cutremur de suprafață cu magnitudinea ml 2,0 s a produs în zona Moldovei, în apropiere de municipiul Iași.
Seismul a avut loc la o adâncime de doar 1 kilometru, ceea ce îl încadrează în categoria cutremurelor de suprafață, considerate de regulă mai ușor de perceput, chiar și la magnitudini reduse.
Potrivit datelor INCDFP, mișcarea seismică s a produs în apropierea mai multor orașe din nord estul țării: Iași, Botoșani, Bălți, Roman, Suceava, Piatra Neamț și Vaslui.
Deși magnitudinea a fost una mică, zona este cunoscută pentru activitate seismică redusă, ceea ce face evenimentul unul atipic pentru regiune.
