Dan Negru mesaj dur pentru români: „Așa s-ar mai uita și Trump spre noi”

Dan Negru nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și își exprimă adesea nemulțumirile într-un mod ironic și tranșant. De această dată, prezentatorul TV a ironizat o categorie de români despre care spune că au opinii despre orice, dar fără realizări concrete care să le susțină comentariile.

Dan Negru continuă să surprindă prin mesajele sale directe și ironice, în care vorbește deschis despre lucrurile care îl nemulțumesc în societatea românească. De-a lungul timpului, prezentatorul TV a atras atenția asupra numeroaselor obiceiuri sau atitudini pe care le consideră nepotrivite.

Recent, el a publicat un nou mesaj în care ironizează o categorie de români, făcând referire la modul în care aceștia își dau cu părerea despre orice, chiar și în domenii în care nu au expertiză, precum politică, sport sau geopolitică.

„Pfff… Nu-i nimeni ca noi. Avem păreri despre orice, pe care oricum nimeni nu le ia în seamă. Noi, mereu fără echilibru! Pentru că butoaiele goale fac cea mai mare gălăgie!”, spune Dan Negru pe rețelele de socializare.

Dan Negru, ironii la adresa unei categorii de români

Prezentatorul TV a făcut o serie de comparații ironice pentru a-și susține punctul de vedere. Dan Negru a amintit și de pasiunea românilor pentru analizarea politicii internaționale, în ciuda faptului că România nu are influența pe care mulți și-o imaginează

„Avem păreri despre dezbaterile lui Charlie Kirk, noi, ăștia care n-am fost în stare să avem o dezbatere prezidențială. Trăncănim zilnic despre drone și avioane, noi, ăștia care nu mai suntem în stare să construim un avion românesc. Avem cu nemiluita talk-show-uri și opinii despre fotbal, de parcă Lamine Yamal ar juca la Voluntari. Noi, ăștia, ciuca bătăilor tuturor… „Avem opinii și dezbateri despre alianțe internaționale; știm noi mai bine ce ar trebui să facă americanii, rușii, chinezii, nemții, noi, ăștia care mai facem ‘vizite de stat’ prin Chișinău. Analizăm în direct, în regim de breaking news, fiecare declarație a lui Trump, noi, ăștia care nu intrăm în America fără viză!”, a mai scris Dan Negru.

