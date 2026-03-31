Dan Negru, mesaj emoționant în ziua când Mircea Lucescu va fi operat: "Nu cred că îl vor mai lăsa pe bancă"

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 13:20
Ce spune Dan Negru despre Mircea Lucescu

Dan Negru a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre Mircea Lucescu. Marți, echipa României, condusă de selecționer va avea un meci amical cu Slovacia. Antrenorul nu va fi prezent la meci din cauza problemelor de sănătate.

Celebrul prezentator Dan Negru este foarte prezent în mediul online. Acesta dezbate și povestește mereu despre situațiile actuale care au loc în România și nu numai. Marți, 31 martie, chiar în ziua în care fotbaliștii echipei naționale vor juca împotriva Slovaciei, el a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj important despre Mircea Lucescu, dar și despre fotbaliștii echipei din țara noastră.

Ce a transmis Dan Negru despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai longevivi și iubiți antrenori din România. După ce echipa noastră a pierdut în fața Turciei, selecționerului i s-a făcut rău, a leșinat și a fost transportat la spital. Acesta nu va putea participa la meciul amical care va avea loc pe data de 31 martie pentru că este în continuare internat, iar starea de sănătate nu îi permite asta. Dan Negru a vorbit despre Mircea Lucescu. El a spus că va fi ultimul campionat mondial de fotbal sub conducerea antrenorului. De asemenea, el a povestit și despre români și cum se poziționează față de un eșec, dar și față de o victorie.

Azi e ultimul meci al României cu Lucescu antrenor. Și nu cred că doamna Neli sau Răzvan îl vor mai lăsa pe vreo bancă. În ultimii ani, nea Mircea ne-a pus oglinda în față: la eșecuri era “𝒃𝒐ș𝒐𝒓𝒐𝒈”, la victorii era „𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈 𝒅𝒆𝒔ă𝒗â𝒓ș𝒊𝒕”. Ăștia suntem! Pentru noi, victoria are o mie de părinți și înfrângerea niciunul, a declarat acesta.

În aceeași postare, Dan Negru a declarat că Lucescu a avut mari performanțe în fotbal și că va rămâne mereu omul care ne-a pus oglinda în față.

L-am întrebat cândva pe nea Mircea ce a pierdut fotbalul mondial de la Pele până la Messi, el cunoscându-i pe amândoi…Mi-a răspuns…Dar, dincolo de marile performanțe, Lucescu rămâne omul care ne-a pus oglinda în față. Noi, ăștia care iubim fără motiv și urâm fără explicație…, a spus Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre viitorul fotbalului românesc

Dan Negru a explicat că am avea o șansă mai mare de a crește nivelul fotbalului din țara noastră dacă vom aduce tineri români din diaspora. Mai concret, copii născuți în diferite state, care au crescut acolo și au fost antrenați de profesioniștii acelor țări.

În locul lui Burleanu, aș angaja scouteri, căutători de talente care să caute copiii din diaspora. Copiii născuți acolo, din părinți români, dar crescuți prin Spania, Anglia, departe de șpăgile antrenorilor de juniori de la noi. Puștii care nu joacă fotbal pe terenurile betonate ale școlilor românești. Diaspora va salva Naționala, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Mircea Lucescu se operează astăzi. Selecționerul se retrage de la Naționala României

Ce i-a transmis Neli lui Mircea Lucescu, după ce voia să ”evadeze” din spital: ”Schimb yala”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul
Știri
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Știri
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din Birmingham. Partidul său pro-palestinian vrea să scoată Marea Britanie din NATO
Adevarul
Românul inspirat de „Peaky Blinders” care vrea să câștige în alegerile locale din...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Românii fac dezvăluiri despre primul salariu obținut în Spania. Câți bani câștigau când s-au angajat prima dată: „Suma părea considerabilă...”
Click.ro
Românii fac dezvăluiri despre primul salariu obținut în Spania. Câți bani câștigau când s-au angajat...
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România
Digi 24
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
Gandul.ro
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători ...
Top destinații fără viză pentru români în 2026: Lista completă a țărilor unde poți călători doar cu pașaportul
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Pâine albă sau neagră? Mihaela Bilic explică care este mai sănătoasă
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție ...
Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, calcă pe urmele tatălui: a câștigat prima sa competiție de culturism
Motivul pentru care Iancu nu și-a botezat fiul. A lămurit controversa din familia Sterp
Motivul pentru care Iancu nu și-a botezat fiul. A lămurit controversa din familia Sterp
Vezi toate știrile