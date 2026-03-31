Dan Negru, mesaj emoționant în ziua când Mircea Lucescu va fi operat: ”Nu cred că îl vor mai lăsa pe bancă”

Dan Negru a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre Mircea Lucescu. Marți, echipa României, condusă de selecționer va avea un meci amical cu Slovacia. Antrenorul nu va fi prezent la meci din cauza problemelor de sănătate.

Celebrul prezentator Dan Negru este foarte prezent în mediul online. Acesta dezbate și povestește mereu despre situațiile actuale care au loc în România și nu numai. Marți, 31 martie, chiar în ziua în care fotbaliștii echipei naționale vor juca împotriva Slovaciei, el a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj important despre Mircea Lucescu, dar și despre fotbaliștii echipei din țara noastră.

Ce a transmis Dan Negru despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai longevivi și iubiți antrenori din România. După ce echipa noastră a pierdut în fața Turciei, selecționerului i s-a făcut rău, a leșinat și a fost transportat la spital. Acesta nu va putea participa la meciul amical care va avea loc pe data de 31 martie pentru că este în continuare internat, iar starea de sănătate nu îi permite asta. Dan Negru a vorbit despre Mircea Lucescu. El a spus că va fi ultimul campionat mondial de fotbal sub conducerea antrenorului. De asemenea, el a povestit și despre români și cum se poziționează față de un eșec, dar și față de o victorie.

Azi e ultimul meci al României cu Lucescu antrenor. Și nu cred că doamna Neli sau Răzvan îl vor mai lăsa pe vreo bancă. În ultimii ani, nea Mircea ne-a pus oglinda în față: la eșecuri era “𝒃𝒐ș𝒐𝒓𝒐𝒈”, la victorii era „𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈 𝒅𝒆𝒔ă𝒗â𝒓ș𝒊𝒕”. Ăștia suntem! Pentru noi, victoria are o mie de părinți și înfrângerea niciunul, a declarat acesta.

În aceeași postare, Dan Negru a declarat că Lucescu a avut mari performanțe în fotbal și că va rămâne mereu omul care ne-a pus oglinda în față.

L-am întrebat cândva pe nea Mircea ce a pierdut fotbalul mondial de la Pele până la Messi, el cunoscându-i pe amândoi…Mi-a răspuns…Dar, dincolo de marile performanțe, Lucescu rămâne omul care ne-a pus oglinda în față. Noi, ăștia care iubim fără motiv și urâm fără explicație…, a spus Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre viitorul fotbalului românesc

Dan Negru a explicat că am avea o șansă mai mare de a crește nivelul fotbalului din țara noastră dacă vom aduce tineri români din diaspora. Mai concret, copii născuți în diferite state, care au crescut acolo și au fost antrenați de profesioniștii acelor țări.

În locul lui Burleanu, aș angaja scouteri, căutători de talente care să caute copiii din diaspora. Copiii născuți acolo, din părinți români, dar crescuți prin Spania, Anglia, departe de șpăgile antrenorilor de juniori de la noi. Puștii care nu joacă fotbal pe terenurile betonate ale școlilor românești. Diaspora va salva Naționala, a mai adăugat el.

