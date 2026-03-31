Mircea Lucescu se operează astăzi. Selecționerul se retrage de la Naționala României

Antrenorul Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se retrage de la conducerea echipei naționale de fotbal a României, decizie determinată de problemele recente de sănătate care i-au pus viața în pericol. Antrenorul a ajuns pe patul de spital după ce a suferit o tulburare gravă de ritm cardiac în timpul unui antrenament, incident care a necesitat intervenție medicală de urgență.

Evenimentul medical s-a produs la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, acolo unde Lucescu desfășura pregătirea echipei. În urma pierderii cunoștinței, antrenorul a fost transportat imediat la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde medicii au intervenit pentru stabilizarea stării sale. Ulterior, au fost efectuate investigații detaliate pentru evaluarea funcționării inimii și a vaselor coronariene.

Mircea Lucescu va fi operat astăzi

Rezultatele au arătat că nu era necesară montarea unui stent suplimentar, însă pentru a preveni episoade viitoare de aceeași natură, s-a decis implantarea unui stimulator cardiac, procedură programată astăzi.

Decizia de retragere a lui Mircea Lucescu survine în acest context medical delicat și marchează încheierea mandatului său la echipa națională. În lipsa sa, conducerea tehnică a fost preluată de staff-ul secund, care va continua activitatea echipei și pregătirea pentru meciurile viitoare, asigurând continuitatea proiectului început de celebrul antrenor.

Problemele cardiace ale lui Lucescu nu sunt noi. De-a lungul anilor, acesta s-a confruntat cu afecțiuni similare și a trecut prin mai multe intervenții medicale complexe, inclusiv implantarea de stenturi. Starea sa de sănătate a fost influențată și de factorii emoționali asociați cu presiunea performanțelor echipei, iar impactul stresului și al responsabilității pentru rezultatele „tricolorilor” a avut, potrivit surselor medicale, o contribuție semnificativă la agravarea situației.

Anunțul oficial privind retragerea a fost făcut din spital, subliniind că sănătatea devine prioritatea principală în acest moment al vieții sale. Staff-ul tehnic secund se va ocupa de activitatea echipei până la numirea unui nou selecționer, asigurând pregătirea „tricolorilor” pentru meciurile programate și menținând stabilitatea echipei în perioada de tranziție.

„Gata, s-a terminat. Mai important, însă, e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a declarat Mircea Lucescu.

