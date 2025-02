Daniela Iliescu, prima reacție după ce a văzut dezvăluirile lui Culiță Sterp de la Denise Rifai: „Când ai dat-o în bară ai...”

Declarațiile făcute de Culiță Sterp în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” au stârnit un val de reacții în mediul online, însă cea mai așteptată a fost cea a soției sale, Daniela Iliescu. Aceasta și-a exprimat public susținerea față de artist, subliniind maturitatea și asumarea de care acesta a dat dovadă în fața unor subiecte sensibile din trecutul său.

Culiță Sterp a vorbit deschis despre mariajul său eșuat cu Carmen de la Sălciua, recunoscând greșelile pe care le-a făcut și explicând contextul care a dus la despărțirea lor. El a infirmat speculațiile potrivit cărora infidelitatea s-ar fi produs la scurt timp după nuntă, precizând că fosta sa parteneră a descoperit mesaje în telefonul său, ceea ce a condus la un conflict major și, ulterior, la separare. Artistul a subliniat că relația lor era deja afectată de certuri frecvente, ceea ce a dus la ruptura definitivă.

După difuzarea interviului, Daniela Iliescu a avut o reacție publică pe rețelele sociale, în care și-a exprimat sprijinul pentru soțul său și a evidențiat faptul că sinceritatea de care a dat dovadă nu este un lucru ușor de asumat. Ea a transmis că povestirea trecutului cu zâmbetul pe buze demonstrează că artistul a învățat din greșeli și că a evoluat pe toate planurile. Mai mult, Daniela Iliescu a vorbit despre impactul pe care l-a avut relația cu Culiță asupra dezvoltării sale personale, subliniind că a învățat să fie mai autentică și să își exprime trăirile fără filtre.

Un aspect important pe care l-a evidențiat soția artistului este felul în care Culiță Sterp reușește să gestioneze atât viața profesională, cât și cea personală. Aceasta a declarat că este mândră de tatăl copiilor săi și de felul în care se implică în familie, indiferent de criticile sau aprecierile venite din exterior. Ea a subliniat că publicul vede doar o parte a realității, însă adevărata esență a unui om se cunoaște în intimitatea familiei.

„Aseara ne-am uitat la tati până târziu și știam ca va urma o săptămână cu video uri distribuite, comentarii și mai ales critici. Știi ca și eu la rândul meu sunt cel mai mare critic al tău ( în sens pozitiv) și asta pentru ca îmi doresc mereu să te văd evoluând. Dar sunt mândra de tine, de cat ești de sincer cum alții nu pot și nu au curajul

să fie ( din frica de a nu fi judecați) și cat ești de asumat.

Puțini știu că, să povestești întâmplări grele și negative din viața ta, cu zâmbetul pe buze, înseamnă ca ai lucrat mult la tine, ca ți-ai luat lecțiile și ca poți privi zâmbind spre trecut, pentru ca el a fost o componentă importantă din ceea ce ești tu azi.

Dacă am învățat ceva de la tine în toți anii ăștia e să fiu mai bună, să fiu cat mai naturală și chiar dacă mereu am fost eu aia mai calculată, mereu am apreciat ca te-ai arătat tu așa cum ești, fără filtre și măști, iar când ai dat-o în bară ai știut să repari.

Oamenii care te privesc cu admirație sau nu, au și ei rolul lor, să te facă să te apreciezi mai mult sau să te țină cu picioarele pe pământ și să înțelegi ca nu toată lumea trebuie să te placă.

Dar cel mai important e ca, eu sunt mândra de tine, de ce tata mi-am ales pentru copii și de felul în care tu ești cu noi. Asta nu știe nimeni mai bine decât noi, iar pentru mine e cea mai mare dovadă de iubire și responsabilitate. Restul, doar privesc nostre frânturi și trag niște concluzii. Dar concluzia aia adevărată e ca ești cea mai bună versiune a ta de când te-am cunoscut și până acum: profesional, personal,

emoțional. Te iubesc!”, a transmis Daniela pe Instagram.