Acasă » Exclusiv » Daune record în showbiz! Cine e vedeta acuzată de ”înșelăciune sentimentală”. Nota de plată: 3 milioane de euro!

De: Keva Iosif 13/01/2026 | 23:40
Maria Lucia Hohan, creatoarea de modă cu faimă internațională, și fostul ei logodnic, Adrian Stănescu, duc un adevărat război în instanță. În ultimii șase ani, cei doi au ajuns la nu mai puțin de 70 de procese, majoritatea vizând custodia copiilor. Relația lor tumultuoasă, presărată cu acuzații reciproce și scandaluri mediatice, a ajuns la un alt nivel acum! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Renumită în întreaga lume pentru rochiile purtate de celebrități precum Madonna și Jennifer Lopez, Maria Lucia Hohan duce, în schimb, o viață personală plină controverse.

Totul a început în urmă cu șase ani, când creatoarea de modă și logodnicul ei, Adrian Stănescu, au luat-o pe drumuri separate. De atunci, foștii parteneri s-au luptat în instanță, în special pentru custodia celor doi copii pe care îi iau împreună.

Adrian Stănescu i-a adus Mariei multe acuzații, de înșelăciune, chiar comportamente scandaloase în mediul public și privat. În instanță ar fi fost depuse mesaje, fotografii și probe care descriu nopți în hoteluri de lux din Paris, Lisabona sau Amsterdam, precum și presupuse angajări ale unor escorte și chiar un gigolo. Maria a negat toate acuzațiile, susținând că fostul logodnic a lansat o campanie de hărțuire și denigrare, afectându-i familia, angajații și afacerea.

„Am stat ascunsă de frică și de oroare, crezând că adevărul e suficient. Deep fake, minciuni, fake news – toate le-am trăit pe pielea mea din plin”, a povestit Maria Lucia Hohan pe contul ei de Facebook.

Maria Lucia Hohan/ Sursa foto: Instagram

Nou episod în război: daune de 3 milioane de euro!

Recent, scandalul a luat o nouă întorsătură. Conform celor mai recente documente judiciare, Adrian Stănescu a cerut daune morale de 3 milioane de euro! Motivul: o acuză pe creatoarea de modă că i-ar fi afectat demnitatea, onoarea și reputația prin denigrare publică și… înșelăciune sentimentală.

”Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine  că prin cererea reconvenţională formulată de petentul pârât reclamant  ADRIAN STĂNESCU  a chemat în judecată pe reclamanta pârâtă MARIA LUCIA HOHAN pentru obligarea acesteia la plata sumei de 3.000.000 euro cu titlul de daune morale pentru afectarea demnităţii, onoarei şi reputaţiei prin denigrarea în public şi mass media şi prin înşelăciune sentimentală”, se arată în nota judecătorilor.

Adrian Stănescu a avut însă o surpriză după ce i-a intentat acest proces. Și asta pentru că instanța a decis ca acesta trebuie să achite o taxă de timbru de…100.000 de euro! 

Stănescu a cerut instanței să constate că această sumă a fost stabilită din eroare și că, în realitate, taxa legal datorată este cea minimă prevăzută de lege, în valoare de 10 lei. Iar cererea i-a fost admisă.

Cât privește daunele-record cerute, rămâne de văzut ce dovezi va aduce fostul logodnic pentru a demonstra aceste acuzații interesante de… înșelăciune sentimentală.

Citește și: Cuplul din showbiz care i-a detronat pe Bahmu și Prigoană! Creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Madonna și partenerul ei au avut 70 de procese în cinci ani

