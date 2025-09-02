De 25 de ani, un bărbat din Bacău a intrat parcă în pământ. Martorii adâncesc misterul acestei dispariții printr-o atitudine nefirească. ”I-au alungat…”

Au trecut 25 de ani de când Ștefan Dumea a plecat de acasă, cu multe speranțe în suflet și o mână de bani în buzunar. Voia să ajungă în Italia, unde să-și facă o viață mai bună. Tânărul a plătit o călăuză care să îl treacă granița fraudulos. De atunci, familia sa nu mai știe nimic despre el. Părinții lui Ștefan s-au stins din viață cu inima sfâșiată de dorul fiului lor. Rudele rămase în urmă nu pot înțelege cum un om a intrat parcă în pământ și vor să afle adevărul. CANCAN.RO are detaliile.

Ștefan Dumea avea 24 de ani când a decis să ia calea străinătății. Ca mulți alți români, tânărul originar din satul Poiana, județul Bacău, își dorea o viață mai bună. Era dispus să muncească din greu ca să trăiască mai bine. A decis să plece în afara țării și își făcuse multe visuri. A plănuit să meargă în Italia împreună cu câțiva consăteni, de vârstă apropiată cu el. Cu suma economisită din greu a plătit o călăuză care să-l treacă fraudulos granița. Se întâmpla în anul 2000, iar de atunci nu s-a mai auzit nimic de Fane, așa cum îi spuneau apropiații.

Doi dintre prietenii care l-au însoțit în drumul spre Italia au făcut cale întoarsă, deoarece nu au avut suficienți bani ca să-i dea călăuzei. Alți doi și-au continuat traseul. Despre Fane nu s-a mai știut nimic. Consătenii care l-au însoțit păstrează o tăcere mormântală despre ce s-a întâmplat în acea zi.

”Când i-am spus că sunt nepoata lui Fane, a închis”

Când rudele au încercat să afle de la prietenii lui Fane care au rămas în țară ce știu despre el, aceștia le-au luat la goană. Cu greu, apropiații au reușit să găsească numărul de telefon al unuia dintre cei care s-au stabilit în Italia. Au avut parte de o reacție la fel de surprinzătoare: le-a închis telefonul în nas.

”S-au dus părinții mei la ei la poartă și au fost foarte recalcitranți. Le-au vorbit urât, i-au alungat de la poartă. Fug, se ascund. Am făcut rost de numărul unuia dintre ei, care este stabilit în Italia. Când i-am spus că sunt nepoata lui Fane și că aș vrea să stau de vorbă cu el doar cinci minute, a închis. Ei sunt singura noastră speranță, dar nu ne spun nimic. Nici măcar cine a fost călăuza, ca să luăm legătura cu ea, poate știe ceva”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Alina Bucătaru, nepoata bărbatului dispărut.

Între timp, părinții lui Fane s-au stins din viață. Nu s-au putut resemna niciodată cu ideea că fiul lor a dispărut fără urmă. Au plecat în lumea de dincolo cu această mare durere în suflet.

”Amândoi bunicii au murit cu această povară pe suflet. Bunicul l-a căutat peste tot. A murit cam la trei ani după ce a dispărut Fane. Tot timpul îmi spunea că îl visează. Suntem o familie unită, am crescut toți împreună. Cum se poate ca un om să dispară de pe fața pământului și să nu îl vadă nimeni?”, a adăugat nepoata lui Ștefan Dumea.

”Omul ăsta nu a plecat singur, există martori”

În cei 25 de ani câți au trecut de la dispariția bărbatului, polițiștii nu au reușit să dezlege acest caz. Alina Bucătaru povestește că, acum trei ani, s-a interesat din nou la Poliție despre stadiul investigațiilor. Răspunsul pe care l-a primit a descurajat-o, dar nu atât de mult încât să abandoneze căutările.

”La acea vreme, a fost dat dispărut la IPJ Bacău, care a predat cazul la Postul de Poliţie Comunală Negri. Polițistul cu care am vorbit a zis ca încearcă să ia legătura cu băieții care au plecat cu el spre Italia. S-a împotmolit că nu a dat de ei. A zis că ia legătura și cu Ambasada României în Italia, apoi mă contactează. Nu a mai zis nimic de atunci. Un om dispărut de atâția ani de zile nu prezintă interes pentru nimeni. Omul ăsta nu a plecat singur, există martori. Vreau să văd declarație scrisă că l-au lăsat la vamă la unguri sau la cehi sau că nu au trecut granița”, a mai spus nepoata bărbatului.

În ciuda acestor piedici și a faptului că Poliția pare să fi ”îngropat” cazul și să fi sistat cercetările, Alina Bucătaru este hotărâtă să facă tot ce îi va sta în putință pentru aflarea adevărului.

”Cât trăiesc, eu vreau să știu ce s-a întâmplat cu el. Dacă a pățit ceva, cei vinovați să plătească!”, a încheiat tânăra.

