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De ce a fost chemat Nuțu Cămătaru la audieri. Claudia Balint face lumină în scandalul animalelor exotice

De: Simona Vlad 22/06/2026 | 23:17
Nuțu Cămătaru va fi prezent în platoul Dan Capatos Show
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Audierea lui Nuțu Cămătaru în dosarul care vizează animale exotice a generat numeroase speculații în spațiul public. La Dan Capatos Show, Claudia Balint susține că Nuțu nu este suspect în anchetă și că a fost chemat exclusiv pentru clarificarea unor informații. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Mai mult, aceasta a declarat că procurorii au fost interesați de legătura dintre animalele deținute în trecut de Nuțu și cele aflate în centrul actualului dosar deschis pe numele lui Claudiu Duică. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu este nici suspect. A fost chemat în calitate de martor, nu i s-a făcut niciun dosar nici de deținere de animale, nici altceva. Întrebările care i le-au pus soțului meu erau dacă sunt cumva descendenți din leii lui și cam astea. Într-adevăr, în 2013, când a fost luat soțul meu, i s-a adus cap de acuzare deținere de animale ilegale. Dar în anchetă s-a dovedit că el avea spațiu și era în regulă cu actele. La sfârșit a fost achitat și animalele i-au fost date înapoi.”

Claudia Balint a vorbit și despre pasiunea familiei pentru animale. Aceasta ne-a spus că atât soțul său, cât și alte persoane implicate în discuțiile recente sunt cunoscute ca iubitori de animale.

„Ca Nuțu și ca domnul Duică sunt foarte mulți oameni iubitori de animale. Nici nu-ți poți imagina. Sunt iubitori de câini, de pisici, de păsări, foarte mulți. Noi când am fost atunci și a filmat el, leii arătau foarte bine. Erau foarte docili și puteai să te apropii de ei. N-aș putea să spun că făceau într-un fel sau că erau maltratați.”

Totodată, aceasta a criticat modul în care anumite informații au fost prezentate în spațiul public. Claudia Balint a susținut că unele întrebări și speculații au fost amplificate pentru a crea subiecte senzaționale.

„Era o doamnă reporteriță care pur și simplu l-a întrebat ca să pară că face o știre mai senzațională. Noi știm că erau animale bine îngrijite și cam atât. Nici nu ne interesează. Mai ales pe Nuțu. Ce mă interesează pe mine de unde și-a omul animalele?”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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