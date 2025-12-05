Acasă » Știri » De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline

De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline

De: Veronica Mavrodin 05/12/2025 | 11:16
De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline
SUQIAN, CHINA - NOVEMBER 19, 2025 - An illustration photo shows Cloudflare logo in a smartphone in Suqian, Jiangsu Province, China on November 19, 2025.,Image: 1056464162, License: Rights-managed, Restrictions: CHINA OUT, Model Release: no, Credit line: CFOTO / Stringershub Inc. / Profimedia

Cloudflare a picat din nou, vineri, 5 decembrie 2025, ora 10:50. Internetul este afectat de o pană globală, care a lăsat sute de site-uri offline.

Mai multe site-uri din România și internațional au întâmpinat probleme tehnice din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare.

Utilizatorii din întreaga lume, inclusiv din România, întâmpină probleme de conectivitate la mai multe aplicații, după ce Cloudflare, unul dintre pilonii principali ai internetului, a confirmat că se confruntă cu o „degradare internă a serviciilor” pe 5 decembrie 2025, notează Timesnownews.

Pe 18 noiembrie, Cloudflare a mai avut o cădere globală

Problemele au durat mai bine de patru ore, timp în care sute de site-uri din întreaga lume au fost indisponibile. „A fost implementată o soluție și credem că incidentul este acum rezolvat. Continuăm să monitorizăm erorile pentru a ne asigura că toate serviciile revin la normal”, au transmis reprezentanții Cloudflare.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Rețeaua globală Cloudflare a întâmpinat probleme tehnice, iar echipa companiei a confirmat că este conștientă de situație și lucrează la remediere.

Cloudflare este o infrastructură globală care susține funcționarea internetului modern. Oferă tehnologii esențiale pentru protecția site-urilor web împotriva atacurilor cibernetice și pentru menținerea acestora online, chiar și în perioadele de trafic intens.

Ce este Cloudflare?

Cloudflare este o rețea globală de servere care funcționează ca un intermediar între utilizatori și site-urile web accesate. Practic, atunci când intri pe o pagină, datele nu vin direct de la serverul unde este găzduit site-ul, ci dintr-un server Cloudflare aflat cât mai aproape de tine. Această tehnologie reduce timpul de încărcare, face paginile să se deschidă mai rapid și previne blocarea site-urilor în perioadele de trafic intens.

În plus, Cloudflare filtrează atacurile cibernetice, blochează tentativele de suprasolicitare (DDoS) și împiedică roboții să afecteze funcționarea site-urilor. Pentru a realiza toate acestea, Cloudflare se bazează pe principiile unui CDN (Content Delivery Network), o rețea de distribuție a conținutului. Astfel, elementele unui site: poze, fișiere, scripturi, sunt copiate și stocate în mai multe locații din lume. Pe lângă creșterea vitezei de încărcare, CDN-urile oferă și un plus de securitate, menținând site-urile funcționale chiar și în situații critice sau în fața atacurilor informatice.

VEZI ȘI: Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei

Tags:
Iți recomandăm
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Știri
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Știri
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea
Digi 24
VIDEO Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit...
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită...
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Gafă colosală în politica românească! Cine a crezut că Munții Dolomiți sunt în România
Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: ...
Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone
Vezi toate știrile
×