De ce a picat Cloudflare din nou? Sute de site‑uri, offline

Cloudflare a picat din nou, vineri, 5 decembrie 2025, ora 10:50. Internetul este afectat de o pană globală, care a lăsat sute de site-uri offline.

Mai multe site-uri din România și internațional au întâmpinat probleme tehnice din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare.

Utilizatorii din întreaga lume, inclusiv din România, întâmpină probleme de conectivitate la mai multe aplicații, după ce Cloudflare, unul dintre pilonii principali ai internetului, a confirmat că se confruntă cu o „degradare internă a serviciilor” pe 5 decembrie 2025, notează Timesnownews.

Pe 18 noiembrie, Cloudflare a mai avut o cădere globală

Problemele au durat mai bine de patru ore, timp în care sute de site-uri din întreaga lume au fost indisponibile. „A fost implementată o soluție și credem că incidentul este acum rezolvat. Continuăm să monitorizăm erorile pentru a ne asigura că toate serviciile revin la normal”, au transmis reprezentanții Cloudflare.

Rețeaua globală Cloudflare a întâmpinat probleme tehnice, iar echipa companiei a confirmat că este conștientă de situație și lucrează la remediere.

Cloudflare este o infrastructură globală care susține funcționarea internetului modern. Oferă tehnologii esențiale pentru protecția site-urilor web împotriva atacurilor cibernetice și pentru menținerea acestora online, chiar și în perioadele de trafic intens.

Ce este Cloudflare?

Cloudflare este o rețea globală de servere care funcționează ca un intermediar între utilizatori și site-urile web accesate. Practic, atunci când intri pe o pagină, datele nu vin direct de la serverul unde este găzduit site-ul, ci dintr-un server Cloudflare aflat cât mai aproape de tine. Această tehnologie reduce timpul de încărcare, face paginile să se deschidă mai rapid și previne blocarea site-urilor în perioadele de trafic intens.

În plus, Cloudflare filtrează atacurile cibernetice, blochează tentativele de suprasolicitare (DDoS) și împiedică roboții să afecteze funcționarea site-urilor. Pentru a realiza toate acestea, Cloudflare se bazează pe principiile unui CDN (Content Delivery Network), o rețea de distribuție a conținutului. Astfel, elementele unui site: poze, fișiere, scripturi, sunt copiate și stocate în mai multe locații din lume. Pe lângă creșterea vitezei de încărcare, CDN-urile oferă și un plus de securitate, menținând site-urile funcționale chiar și în situații critice sau în fața atacurilor informatice.

