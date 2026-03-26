De ce a slăbit atât de mult Jo? Cântăreața a explicat ce a motivat-o în lupta cu kilogramele

Jo a slăbit foarte mult în ultimul timp. Ea a povestit recent despre schimbările prin care a trecut. Vedeta a explicat că motivația ei a fost o altă persoană publică de la noi.

Jo este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Cântăreața a trecut prin ceva transformări în ultima perioadă și a mărturisit că a slăbit multe kilograme. Inspirația ei a fost o altă vedetă, dar spune că abordarea prin care a dat jos acele kilograme nu este cea mai bună. Pe lângă exercițiile pe care le face acasă, ea a apelat și la o metodă pentru a slăbi rapid, însă nu recomandă și altor persoane același mod.

Cine este vedeta care a motivat-o pe Jo să slăbească

Blonda a trecut prin mai multe transformări. Aceasta a dat jos mai multe kilograme pentru a se simți bine în pielea ei. Totuși, ea a recunoscut că a folosit o metodă mai puțin sănătoasă și nu sfătuiește pe nimeni să facă la fel ca ea. Artista și-a dorit rezultate rapide, dar spune că este mai important stilul de viață echilibrat.

Eu așa funcționez, dacă văd rezultate într-un timp scurt, încep să devin dependentă de rezultatele respective și sunt mult mai motivată. Cred că cel mai important este să ai un stil de viață sănătos, un stil de viață care să te ducă în punctul în care vrei să ajungi, fără să fii extrem. Mă simt mult mai bine, a declarat Jo.

De asemenea, ea a mai explicat că motivația din spatele acestei alegeri a fost Roxana Vancea. Cele două făceau împreună exerciții acasă, dar ea a făcut și greșeli în acest proces. Vedeta a dat cărțile pe față și a mărturisit că s-a înfometat pentru a vedea mai repede efectele.

Roxana a fost motivația mea. Cu Roxana Vancea am început antrenamentele acasă. Eu, într-adevăr, am făcut și foarte multe greșeli în demersul acesta cu slăbitul, pentru că, dorindu-mi foarte repede rezultate, am făcut și foamea uneori. Nu încurajez pe nimeni să facă ce am făcut eu, a mai adăugat vedeta.

Jo a spus că după această transformare a slăbit 15 kilograme și că se simte mai plină de încredere, mai ales că este o persoană care simte mereu nevoia de validare, după cum spune chiar ea.

