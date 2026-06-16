De ce nu este bine să folosești paharele din hoteluri. Mărturisirea șocantă a unei cameriste

Sezonul estival a început oficial, așadar vacanțele sunt deja în toi. Hotelurile sunt pline în această perioadă și asigură confortul fiecărui turist. Cu toate acestea, călătorii trebuie să știe că există câteva lucruri pe care este bine să le evite cu desăvârșire.

Concediile continuă să umple camerele de hotel și pensiuni din toată țara și nu numai. Acestea trebuie să asigure confortul turiștilor, astfel că se pun la dispoziție toate obiectele necesare. Deși acestea sunt dezinfectate înainte ca oaspeții să ajungă la cazare, realitatea pare să fie alta. O cameristă a făcut o dezvăluire uluitoare și vine cu sfaturi importante pentru călătorii din întreaga lume. Ea a declarat că nu recomandă nimănui să folosească paharele din camerele de hotel.

De ce nu este bine să folosești paharele din hoteluri

Janessa Richard este o fostă cameristă cunoscută pe rețelele de socializare. Aceasta a făcut o mărturisire șocantă despre realitatea din culisele industriei hoteliere. Ea susține că paharele din camere nu sunt mereu igienizate. Mai mult decât atât, spune că deși par curate și nu prezintă urme de utilizare anterioară, de fapt sunt lăsate pentru următorii turiști.

Nu vă recomand să beți din paharele găsite în camera de hotel. Cel mai adesea, acestea nu sunt schimbate atunci când vin alți turiști, mai ales dacă par curate. Dacă cei de la curățenie observă că paharele sunt curate și nu prezintă urme vizibile de murdărie, atunci le vor lăsa acolo și în mod clar nu le vor dezinfecta, a spus Janessa Richard.

Totuși, multe unități de cazare respectă regulile, însă recomandă în continuare turiștilor să clătească paharele cu apă curată fierbinte înainte de utilizare. În plus, un alt lucru pe care îl susține fosta cameristă este că oamenii nu ar trebui să meargă desculți în cameră. Principalul motiv este praful acumulat pe podea, bacteriile și alergenii care nu sunt eliminați complet prin aspirare. Astfel, se recomandă folosirea papucilor sau șosetelor pentru protecție.

Niciodată să nu faceți asta. Chiar dacă sunt aspirate carpetele și covoarele, acestea sunt extrem de rar spălate sau curățate chimic. Uneori ajung să fie lăsate așa până la înlocuire, a mai transmis ea.

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