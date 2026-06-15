Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară

Un hotel de fițe din stațiunea Mamaia a declanșat o controversă uriașă în online, după ce a implementat o regulă care i-a lăsat mască pe clienți. Turiștii nu s-au așteptat ca un gest banal, făcut în camera de hotel, să-i lase instant fără bani pe card la plecare.

O unitate de cazare din Mamaia a provocat un scandal de proporții după ce a anunțat că introduce o taxă suplimentară de 50 de lei pentru un detaliu la care puțini se gândeau: prosoapele pătate iremediabil! Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar internetul a fost inundat de comentarii acide.

Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus

Proprietarii complexului susțin că nu vor să îi jecmănească pe oameni din pură plăcere, ci doar încearcă să își recupereze paguba atunci când bumbacul este distrus definitiv cu vopsea de păr, machiaj sau cafea. Deși hotelierii susțin că au încercat toate spălătoriile profesionale din oraș, unele urme pur și simplu nu mai ies, motiv pentru care clienții neatenți sunt buni de plată. În ciuda explicațiilor, pe adresa hotelului a curs un val de recenzii negative și note minime.

Pentru a pune capăt speculațiilor, reprezentanții hotelului au dat cărțile pe față și au explicat public de ce au recurs la acest gest radical.

„Din păcate, la check-out găsim uneori prosoape deteriorate iremediabil din cauza petelor de cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care pătează permanent materialul. Am apelat la toate spălătoriile disponibile din oraș și am încercat diverse soluții profesionale de curățare, însă aceste pete nu mai pot fi îndepărtate complet”, au explicat aceștia.

Imediat ce măsura a devenit publică, părerile românilor au explodat pe rețelele de socializare. Surprinzător, o parte dintre internauți au considerat decizia ca fiind una de bun-simț, argumentând că educația lipsește cu desăvârșire în cazul multor turiști care distrug bunurile din camere fără să le pese de munca nimănui. O utilizatoare a explicat clar că prejudiciul trebuie suportat de cel care l-a provocat.

„Din punctul meu de vedere, nu este vorba despre o penalizare, ci despre recuperarea unei pierderi materiale reale. În majoritatea domeniilor, atunci când un obiect este deteriorat din culpa utilizatorului, costul înlocuirii acestuia este suportat de persoana care a produs prejudiciul. Dar aici mai intervine și educația”, a scris o utilizatoare.

Cum au reacționat turiștii

Mai mult, în spațiul public a apărut chiar ideea ca hotelurile de pe litoralul nostru să copieze sistemul din străinătate, unde clienții lasă un depozit de bani în momentul în care primesc cheia, sumă ce le este returnată abia după ce cameristele fac inspecția finală la plecare.

„Eu aș mai adăuga că banii pe taxă să fie luați de la începutul cazării, și…în urma verificării și dacă toutul este în regulă să fie returnați clientului”, a propus o utilizatoare.

De cealaltă parte, valul de critici a fost unul devastator. Mulți consideră că tarifele de la Mamaia sunt deja uriașe, iar hotelurile ar trebui să își asume aceste mici incidente din costurile de funcționare, fără să mai vâneze fiecare pată lăsată de clienți. O femeie a taxat dur atitudinea patronilor, considerând că textilele dintr-un hotel au oricum o durată de viață limitată.

„Prosoapele și lenjeria sunt consumabile. Mi se pare absurd ca și proprietar de hotel/pensiune să nu iei în calcul astfel de pierderi”, a comentat o utilizatoare.

Spiritele s-au încins atât de tare încât s-a trecut rapid la ironii de zile mari, o altă utilizatoare întrebând plină de sarcasm unde se va opri această lăcomie a administratorilor: „Ce mai urmează? Taxa pe hârtia igienică?”

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