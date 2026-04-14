De ce nu s-au căsătorit Gianluca Vacchi și Sharon Fonseca, deși formează un cuplu de ani buni și au un copil împreună

De: Daniel Matei 14/04/2026 | 07:50
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Relația dintre Gianluca Vacchi și Sharon Fonseca atrage atenția publicului nu doar prin diferența de vârstă, ci și prin faptul că, după ani de relație și un copil împreună, cei doi nu au ajuns încă în fața altarului.

Cei doi s-au cunoscut în 2018, pe platourile de filmare ale unui videoclip, iar relația lor a evoluat rapid într-o poveste de dragoste intens mediatizată. În ciuda diferenței de aproape 30 de ani dintre ei, ambii au declarat că acest aspect nu a reprezentat niciodată un obstacol în relația lor.

De ce nu s-au căsătorit Gianluca Vacchi și Sharon Fonseca

În 2020, cuplul a devenit părinții unei fetițe, Blu Jerusalema, un moment care le-a schimbat complet viața și prioritățile. Apariția copilului nu fusese planificată inițial, însă cei doi au primit vestea cu entuziasm și au descris-o drept o binecuvântare, scrie Hola.

Cu toate acestea, căsătoria nu a fost o prioritate imediată. Potrivit declarațiilor lui Vacchi, unul dintre motivele pentru care au amânat nunta este dorința ca fiica lor să fie suficient de mare încât să-și amintească momentul. Astfel, cei doi preferă să aștepte momentul potrivit, în loc să grăbească un pas considerat important în viața de familie.

În plus, stilul lor de viață, marcat de proiecte profesionale, apariții publice și călătorii, a contribuit la această decizie. Deși nu sunt căsătoriți oficial, Vacchi și Fonseca formează un cuplu stabil și implicat, iar planurile de viitor includ atât extinderea familiei, cât și eventual o nuntă.

Cine este Gianluca Vacchi

În vârstă de 58 de ani, Gianluca Vacchi este un antreprenor italian, investitor și influencer devenit celebru pe rețelele sociale datorită stilului său de viață extravagant. Provenind dintr-o familie înstărită din Italia, el a fost implicat în afaceri încă din tinerețe, fiind asociat cu compania de familie din domeniul producției industriale.

Popularitatea globală a cunoscut-o însă mai târziu, după ce a început să posteze pe Instagram videoclipuri în care dansează, călătorește și își etalează viața luxoasă, câștigând rapid milioane de urmăritori. Stilul său nonconformist și energia debordantă l-au transformat într-un personaj viral, iar ulterior și-a extins activitatea în muzică, lansând piese și mixuri în calitate de DJ.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
