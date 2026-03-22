Descoperire neașteptată pe aeroport! Un animal surprinzător, ascuns într-un magazin din aeroport

Un moment neașteptat a avut loc într-un aeroport din Tasmania, unde un oposum a fost descoperit chiar pe rafturile unui magazin de suveniruri, printre jucăriile de pluș. Apariția neobișnuită a stârnit amuzamentul angajaților și al pasagerilor, relatează The Guardian.

Un „suvenir” neobișnuit

O descoperire inedită a avut loc într-un magazin de suveniruri din aeroportul din Hobart, Tasmania, unde un pasager a observat ceva neobișnuit în zona dedicată jucăriilor de pluș. Printre canguri, câini dingo și diavoli tasmanieni din material textil, se afla un oposum în carne și oase.

Animalul, un oposum cu coadă stufoasă (brushtail possum), privea curios de pe rafturi, perfect „camuflat” printre plușuri. Incidentul a atras imediat atenția celor din magazin, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Managerul magazinului, Liam Bloomfield, a povestit că totul a început în momentul în care un client a alertat personalul. „Un pasager i-a spus unei angajate ce a văzut, iar aceasta nu a crezut inițial. Apoi a sunat la administrația aeroportului și a spus: avem un oposum în magazin”, a declarat acesta.

Situația bizară s-a transformat într-un moment amuzant atât pentru clienți, cât și pentru angajați, care s-au bucurat de apariția neașteptată.

Mascota magazinului

Potrivit reprezentanților aeroportului, animalul a fost liniștit și nu a creat probleme. Oposumul a fost scos în siguranță din terminal, fără incidente.

Dar în loc să rămână doar o întâmplare trecătoare, momentul a devenit o mică „legendă” locală. Angajații magazinului au început chiar să voteze pentru a găsi un nume pentru simpaticul vizitator.

Managerul a spus că echipa vrea să păstreze vie această amintire și să-l transforme pe micuțul oposum în mascota magazinului. „Vom face un mic colț dedicat oposumului. O fotografie frumoasă și, după ce îi alegem un nume, vom pune și un mesaj în fața magazinului, ca să fie ținut minte.”

Un moment inedit, dar nu tocmai surprinzător

Deși scena pare desprinsă dintr-un film, prezența oposumului nu este tocmai neobișnuită în Tasmania. Aceste animale sunt nocturne, dar sunt cunoscute pentru capacitatea lor de adaptare la mediile urbane și la apropierea de oameni.

În Tasmania există cinci specii de oposumi, iar cel întâlnit în magazin este unul dintre cele mai răspândite tipuri.

Întâmplarea a transformat o zi obișnuită de călătorie într-un moment memorabil pentru toți cei prezenți. Pentru câteva clipe, magazinul de suveniruri a devenit locul unde realitatea și jucăriile de pluș s-au confundat, iar un mic animal curios a reușit să fure toate privirile.

