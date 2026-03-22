Descoperire neașteptată pe aeroport! Un animal surprinzător, ascuns într-un magazin din aeroport

De: Diana Cernea 22/03/2026 | 22:50
Noua mascotă jucăușă a magazinului din aeroport, sursa-colaj CANCAN.RO

Un moment neașteptat a avut loc într-un aeroport din Tasmania, unde un oposum a fost descoperit chiar pe rafturile unui magazin de suveniruri, printre jucăriile de pluș. Apariția neobișnuită a stârnit amuzamentul angajaților și al pasagerilor, relatează The Guardian.

Un „suvenir” neobișnuit

O descoperire inedită a avut loc într-un magazin de suveniruri din aeroportul din Hobart, Tasmania, unde un pasager a observat ceva neobișnuit în zona dedicată jucăriilor de pluș. Printre canguri, câini dingo și diavoli tasmanieni din material textil, se afla un oposum în carne și oase.

Animalul, un oposum cu coadă stufoasă (brushtail possum), privea curios de pe rafturi, perfect „camuflat” printre plușuri. Incidentul a atras imediat atenția celor din magazin, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Managerul magazinului, Liam Bloomfield, a povestit că totul a început în momentul în care un client a alertat personalul. „Un pasager i-a spus unei angajate ce a văzut, iar aceasta nu a crezut inițial. Apoi a sunat la administrația aeroportului și a spus: avem un oposum în magazin”, a declarat acesta.

Situația bizară s-a transformat într-un moment amuzant atât pentru clienți, cât și pentru angajați, care s-au bucurat de apariția neașteptată.

Mascota magazinului

Potrivit reprezentanților aeroportului, animalul a fost liniștit și nu a creat probleme. Oposumul a fost scos în siguranță din terminal, fără incidente.

Dar în loc să rămână doar o întâmplare trecătoare, momentul a devenit o mică „legendă” locală. Angajații magazinului au început chiar să voteze pentru a găsi un nume pentru simpaticul vizitator.

Managerul a spus că echipa vrea să păstreze vie această amintire și să-l transforme pe micuțul oposum în mascota magazinului. „Vom face un mic colț dedicat oposumului. O fotografie frumoasă și, după ce îi alegem un nume, vom pune și un mesaj în fața magazinului, ca să fie ținut minte.”

Un moment inedit, dar nu tocmai surprinzător

Deși scena pare desprinsă dintr-un film, prezența oposumului nu este tocmai neobișnuită în Tasmania. Aceste animale sunt nocturne, dar sunt cunoscute pentru capacitatea lor de adaptare la mediile urbane și la apropierea de oameni.

În Tasmania există cinci specii de oposumi, iar cel întâlnit în magazin este unul dintre cele mai răspândite tipuri.

Întâmplarea a transformat o zi obișnuită de călătorie într-un moment memorabil pentru toți cei prezenți. Pentru câteva clipe, magazinul de suveniruri a devenit locul unde realitatea și jucăriile de pluș s-au confundat, iar un mic animal curios a reușit să fure toate privirile.

Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul

Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante

Iți recomandăm
Mesaj RO-Alert în Tulcea! Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian al ţării
Panică la Survivor, în toiul nopții! Gabi Tamaș a fost înțepat de un scorpion: „Simțeam ceva pe față”
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Cristi Borcea și telenovela din penitenciar: nu știa cum să se mai împartă la orele de vizită. Giovanni Becali: „Veneau câte două-trei neveste!”
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Microsoft anunță schimbări radicale pentru Windows 11
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
ChatGPT oferă sfaturi periculoase persoanelor cu probleme psihice, avertizează psihologii
Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Ex-ginerele lui Adrian Minune a sărutat-o cu foc pe noua iubită în mijlocul mulțimii. Nu se mai ascunde ...
Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au ...
