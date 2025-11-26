Acasă » Știri » Descoperire uimitoare pe fundul Lacului Vidraru. O barcă a fost găsită după zeci de ani

26/11/2025 | 15:17
Sursa foto: captură video Facebook - Ionuț Ghiță

Scăderea controlată a nivelului lacului de acumulare Vidraru a scos la iveală o descoperire neașteptată: epava unui mic vapor turistic, dispărut de zeci de ani. Odată cu retragerea apei, conturul ambarcațiunii a devenit vizibil în zona centrală a lacului, atrăgând imediat atenția localnicilor, turiștilor și autorităților. Fenomenul a reaprins și numeroase discuții vechi, pentru că nimeni nu știe exact când s-a scufundat vasul.

Unii localnici susțin că vaporul ar fi dispărut în anii ’90, în urma unei furtuni violente. Alții afirmă că acesta a fost funcțional chiar și după 2010 și că naufragiul ar fi avut loc mult mai recent. Lipsa documentelor oficiale și faptul că nivelul lacului nu a mai fost coborât atât de mult în ultimele decenii fac dificilă stabilirea unei date precise.

Structura metalică a ambarcațiunii, deși puternic degradată, încă păstrează forma originală a unui mic vapor folosit pentru plimbări și transport ușor. Pentru mulți localnici, acesta reprezenta un simbol al turismului din Vidraru din anii trecuți, o perioadă în care plimbările cu barca erau printre cele mai apreciate activități recreative.

Acum, cu apa retrasă la un nivel record, epava poate fi observată direct de pe mal. Corpul corodat, înclinat și acoperit de nămol, pare să spună o poveste uitată, pierdută în timp, despre care nu au mai existat informații clare de la finalul anilor ’90. Reprezentanții echipelor tehnice au confirmat pentru ziaruldemuscel.ro că este vorba despre o descoperire rară:

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale.”

Se discută deja două opțiuni: conservarea epavei la fața locului, ca obiect de patrimoniu tehnic, sau mutarea și restaurarea acesteia pentru a fi expusă publicului. Videoclipurile realizate de Ionuț Ghiță s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, adunând zeci de mii de reacții, multe ironice.

