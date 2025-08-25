Acasă » Știri » Știri externe » Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire

Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire

De: Adrian Sabau 25/08/2025 | 16:51
Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire
Marion Cotillard și Guillaume Canet la premiile Cesar 2020. Foto: Profimedia

Un anunț neașteptat aruncă o umbră asupra industriei de film din Franța: După 18 ani împreună, Marion Cotillard și Guillaume Canet și-au oficializat separarea.

Anunțul pune capăt unei relații pe care mulți o considerau indestructibilă și unei povești de dragoste care devenise emblematică pentru cinematografia franceză.

Cuplul s-a cunoscut în 2003 și a colaborat la mai multe proiecte cinematografice, în special în „Jeux d’enfants” și „Rock’n Roll”.

Legătura lor, atât pe ecran, cât și în viața reală, întruchipa o formă rară de fuziune artistică și personală.

O declarație scurtă, dar semnificativă

Marion Cotillard și Guillaume Canet în “Jeux D’Enfants” (2003). Foto: Profimedia

Cei doi actori și-au anunțat despărțirea într-o declarație comună sobră, fără tam-tam. În contrast cu separările adesea zgomotoase din showbiz, declarația lor a indicat o decizie atentă, concentrată pe cei doi copii ai cuplului.

“Ce s-a întâmplat cu adevărat?” este întrebarea de pe buzele tuturor.

Marion Cotillard și Guillaume Canet și-au ținut mereu sub control imaginea și nu au existat reglări de conturi în public și nici scurgeri de informații către presă.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei...
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi...

Când venea vorba despre aparițiile în societate, Marion și Guillaume au preferat întotdeauna discreția, cultivând imaginea unui cuplu solid dar care își apăra intimitatea.

Care ar fi fost motivul separării

Totuși, de câteva luni circulau diverse zvonuri despre relația dintre cele două vedete.

Se pare că nu ar fi fost vorba de infidelitate, ci doar priorități diferite, o înstrăinare treptată și angajamente profesionale la capetele opuse ale lumii.

Sursele sugerează că Marion ar fi ales să se dedice mai mult angajamentelor ei ecologice și politice, în special după recentele sale apariții în mai multe filme turnate în Statele Unite.

La rândul său, Guillaume s-ar fi concentrat pe regizarea de filme în Franța, cum ar fi “Asterix și Obelix: Regatul de Mijloc”.

Parisul pierde un cuplu emblematic, dar nu și strălucirea sa

Anunțul marchează sfârșitul unei întregi ere a șarmului parizian. Pentru francezi, Marion și Guillaume întruchipau o anumită idee de succes în artă dar și viața sentimentală.

Un cuplu care combina naturalețea, inteligența și absența superficialității. Iar separarea lor ridică o întrebare mai largă: mai este posibil visul unei vieți comune într-o lume atât de schimbătoare?

O despărțire care indică o schimbare mai amplă?

Ceea ce dezvăluie separarea lui Marion de Guillaume este o transformare a modelelor de cuplu în lumea cinematografiei contemporane.

Relațiile de durată păreau odată o garanție a stabilității, dar acum ele devin tot mai fragile confruntate cu nevoile de imagine, agendă și ambiție personală, notează PARIS SELECT BOOK.

(Citește și: Prima reacție a lui Kylie Jenner, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Timothée Chalamet. Acum totul e clar!)

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat
Showbiz internațional
Răsturnare de situație în cazul negocierilor Rusia-Ucraina pentru pace! Volodimir Zelenski e vizat
Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”
Showbiz internațional
Anunțul momentului! Vor fi impuse noi sancțiuni pentru Rusia? „Donald Trump are mulți ași în mânecă”
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele...
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
Gandul.ro
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii. Conflictul care a deschis drumul comunismului în China
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Parteneri
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Click.ro
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT...
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în...
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
Digi24
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT de rutină. Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Ultimele schimbări la Pachetul 2:
observatornews.ro
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
go4it.ro
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la...
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină...
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri...
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
Romania TV
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre...
Secretele relației controversate dintre Edi Iordănescu și Delia
evz.ro
Secretele relației controversate dintre Edi Iordănescu și Delia
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius
Gandul.ro
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici...
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
as.ro
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86...
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu...
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
radioimpuls.ro
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de...
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video
Fanatik.ro
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai...
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul...
Știrile zilei, 20 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
Primele rezultate ale anchetei morții lui Felix Baumgartner răstoarnă tot ce știam! Ce au găsit ...
Primele rezultate ale anchetei morții lui Felix Baumgartner răstoarnă tot ce știam! Ce au găsit procurorii italieni
Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”
Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”
Atenție, români! Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?
Atenție, români! Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?
Țara în care oamenii își fac casele în pământ. Temperaturile ating 55 de grade Celsius și e mare ...
Țara în care oamenii își fac casele în pământ. Temperaturile ating 55 de grade Celsius și e mare zăpușeală!
Test de inteligență | Găsiți numerele ’37’ și ’73’ care sunt inversate, ...
Test de inteligență | Găsiți numerele ’37’ și ’73’ care sunt inversate, în doar 15 secunde!
Vezi toate știrile
×