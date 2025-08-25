Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire

Un anunț neașteptat aruncă o umbră asupra industriei de film din Franța: După 18 ani împreună, Marion Cotillard și Guillaume Canet și-au oficializat separarea.

Anunțul pune capăt unei relații pe care mulți o considerau indestructibilă și unei povești de dragoste care devenise emblematică pentru cinematografia franceză.

Cuplul s-a cunoscut în 2003 și a colaborat la mai multe proiecte cinematografice, în special în „Jeux d’enfants” și „Rock’n Roll”.

Legătura lor, atât pe ecran, cât și în viața reală, întruchipa o formă rară de fuziune artistică și personală.

O declarație scurtă, dar semnificativă

Cei doi actori și-au anunțat despărțirea într-o declarație comună sobră, fără tam-tam. În contrast cu separările adesea zgomotoase din showbiz, declarația lor a indicat o decizie atentă, concentrată pe cei doi copii ai cuplului.

“Ce s-a întâmplat cu adevărat?” este întrebarea de pe buzele tuturor.

Marion Cotillard și Guillaume Canet și-au ținut mereu sub control imaginea și nu au existat reglări de conturi în public și nici scurgeri de informații către presă.

Când venea vorba despre aparițiile în societate, Marion și Guillaume au preferat întotdeauna discreția, cultivând imaginea unui cuplu solid dar care își apăra intimitatea.

Care ar fi fost motivul separării

Totuși, de câteva luni circulau diverse zvonuri despre relația dintre cele două vedete.

Se pare că nu ar fi fost vorba de infidelitate, ci doar priorități diferite, o înstrăinare treptată și angajamente profesionale la capetele opuse ale lumii.

Sursele sugerează că Marion ar fi ales să se dedice mai mult angajamentelor ei ecologice și politice, în special după recentele sale apariții în mai multe filme turnate în Statele Unite.

La rândul său, Guillaume s-ar fi concentrat pe regizarea de filme în Franța, cum ar fi “Asterix și Obelix: Regatul de Mijloc”.

Parisul pierde un cuplu emblematic, dar nu și strălucirea sa

Anunțul marchează sfârșitul unei întregi ere a șarmului parizian. Pentru francezi, Marion și Guillaume întruchipau o anumită idee de succes în artă dar și viața sentimentală.

Un cuplu care combina naturalețea, inteligența și absența superficialității. Iar separarea lor ridică o întrebare mai largă: mai este posibil visul unei vieți comune într-o lume atât de schimbătoare?

O despărțire care indică o schimbare mai amplă?

Ceea ce dezvăluie separarea lui Marion de Guillaume este o transformare a modelelor de cuplu în lumea cinematografiei contemporane.

Relațiile de durată păreau odată o garanție a stabilității, dar acum ele devin tot mai fragile confruntate cu nevoile de imagine, agendă și ambiție personală, notează PARIS SELECT BOOK.

(Citește și: Prima reacție a lui Kylie Jenner, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Timothée Chalamet. Acum totul e clar!)